Update Harga Kebutuhan Pokok Sergai, Cabai hingga Ayam Potong Naik, Berikut Rinciannya

TRIBUN-MEDAN. com, SERGAI - Harga beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Seperti harga cabai dan ayam potong yang mengalami peningkatan harga pada Selasa (30/5/2023).

Jika dirinci harga cabai merah di pasar tradisional Sei Rampah naik jika dibandingkan minggu lalu. Pada hari ini harga cabai merah Rp 15 ribu per kilogram.

"Dibanding minggu lalu untuk harga cabai merah naik dari Rp 12 ribu per kilogram saat ini sudah Rp 15 ribu per kilogram," ujar Y Zebua kepada Tribun.

Sementara itu, untuk harga kebutuhan pokok seperti bawang merah, tomat dan sayur mayur cenderung stabil.

"Kalau tomat malah cenderung murah Rp 6 ribu per kilogram kalau bawang merah tetap sama Rp 23 ribu per kilogram sayur mayur juga masih belum ada yang naik," lanjut Zebua.

Harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan signifikan terjadi pada harga daging ayam.

Saat ini harga ayam potong senilai Rp 29 ribu per kilogram naik dari harga sebelumnya yakni Rp 24 ribu per kilogram.

"Untuk saat ini harga ayam Rp 29 ribu per kilogram memang ada kenaikan harga. Sudah sejak beberapa hari lalu naik," kata Julham pedagang lainnya.

Sementara untuk harga beras dan minyak makan belum mengalami kenaikan harga.

Dari pantauan di lapangan harga beras Rp 11 ribu per kilogram dan harga minyak makan Rp 14 ribu.

Berikut harga kebutuhan pokok yang dihimpun Tribun Medan :

- Cabai merah Rp 15 ribu per kilogram.

- Ayam potong Rp 29 ribu per kilogram.

- Tomat Rp 6 ribu per kilogram.

- Bawang merah Rp 23 ribu per kilogram.

- Minyak makan Rp 14 ribu per kilogram

- Beras Rp 11 per kilogram.

(cr17/tribun-medan.com)