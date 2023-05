Analogi, Band Asal Binjai, Rilis Single Berjudul Summer Ending Terinspirasi dari Game

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Analogi kembali merilis single terbaru, yang berjudul Summer Ending.

Lagu ini masuk di salah satu dari kampanye Analogi tentang rilis 1 lagu setiap bulan.

Diciptakan oleh Jivey Turkey dan mencoba memberi nuansa baru untuk Analogi

Musik di lagu ini terinsipasi sewaktu nostalgia dengan main game Harvest Moon Back to Nature di PSX, dengan nada mayor yg catchy.

Theo selaku vokalis mengatakan lyric di lagu ini bercerita tentang cinta yang sudah mulai waktunya untuk berpisah dan perlu waktu untuk menjalani hidup sendiri, yang mungkin di musim selanjutnya akan bersatu kembali atau malah tidak bersama lagi.

"Jadi lagu ini juga sedikit mengambil kejadian dari game Harvest Moon BTN, tentang sepasang karakter NPC yang bernama KAI dan POPURI," ujar Theo.

Dimana KAI hanya muncul di musim panas dan akan pergi jika musim panas berakhir dan akan kembali muncul di musim panas berikutnya.

"Jadi cerita itu, walaupun mungkin dia tak akan bersama POPURI lagi, karena sudah menikah dengan KARAKTER UTAMA ya," tambahnya.

Disebutnya artwork di album ini juga merupakan sangat terinspirasi atau malah parodi dari game Harvest Moon BTN.

"Artworknya juga kita adopsi dari game Harvest moon BTN, kayak parodi gitu," pungkasnya.

Analogi adalah band Pop Alternatif dari Kota Binjai yang terbentuk sejak tahun 2019.

Berawal dari susahnya beberapa teman-teman dekat mengutarakan perasaan melankolisnya ke sesama atau media sosial, sehingga kompak memilih musik untuk menjadi perantara.

Band ini beranggotakan 5 orang yaitu, Theo Chandra (Vokal), Muhammad Habibie Sofyanda (Gitar), Ryansyah ‘pecenk’ (Bass), Yusufiluthan (Saxophone), Adzanul Ashri (Drum) dengan beberapa teman lain yang kerap menjadi additional di setiap perform.

Berikut lirik lagu Summer Ending dari Analogi:

there is a difference

between giving up

and knowing when

you have had enough

my heart still love you

but my mind really hate you

i guess we need more space

and let me go

u can wait till summer

or maybe another day

if u still want me at winter

u can turn away

just go away

