Honda Premium Matic Day Warnai Mei Pecinta Matik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Inspirasi menghadirkan aktivitas yang mampu menjawab impian para pecinta big scooter di wilayah Sumatera Utara diwujudkan PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda melalui rangkaian exhibition bertajuk “ Honda Premium Matic Day “ yang akan berlangsung di sejumlah titik lokasi pada Mei 2023.

Memamerkan beragam pilihan matik premium seperti New Honda PCX 160, New Honda ADV160, dan New Honda Vario 160 yang berhasil menjawab ekspektasi para pecinta skutik berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Rangkaian Honda Premium Matic Day dijadwalkan akan mulai tebar pesona pada 18-21 Mei 2023 di Atrium Utara Plaza Medan Fair. Dimana selain dapat memuaskan rasa penasaran pada jajaran big scooter Honda, pada exhibition awal ini, para pengunjung juga akan dimanjakan dengan beragam aktivitas menarik, seperti halnya menyajikan beragam aktivitas anak muda yang dikemas dalam musik dan fashion, serta membuka kesempatan kepada pecintanya untuk mersakan langsung sensasi berkendara bersama matik besar Honda melalui sesi test ride.

Kemeriahan Honda Premium Matic Day juga semakin disempurnakan dengan kehadiran para bikers dari sejumlah komunitas motor Honda, sebut saja HAI chapter Medan, Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Medan, Vario Honda Matic (VANATIC), dan Vario Independent Club Medan (VIC Medan) yang ikut menyemarakkan dengan menggelar city rolling dan gathering.

Rangkaian Honda Premium Matic Day juga akan menyapa para pecinta big scooter Honda pada 20 - 21 Mei 2023 di Sirkuit Disporasu, di Perguruan Harapan Mandiri pada 22-23 Mei 2023, dan di salah satu pusat perbelanjaan terbesar kota Plaza Medan Fair.

Sajian beragam promo istimewa juga dipastikan akan hadir si setiap gelaran Honda Premium Matic Day. Hanya dengan memenuhi ketentuan berlaku, maka tidak hanya potongan harga untuk pembelian cash maupun kredit yang akan diperoleh, namun berbagai hadiah menarik juga berkesempatan untuk dibawa pulang.

Sutjipto menambahkan, Honda Premium Matic Day menjadi salah satu bentuk apresiasi dan cara Honda untuk mewujudkan impian para pecinta matik di wilayah Sumatera Utara. Melalui jajaran big scooternya, Honda tidak hanya berupaya menghadirkan sensasi berkendara menyenangkan dan membanggakan, namun juga berkendara #cari_aman melalui dukungan sejumlah fitur dan teknologi canggih yang membantu melindungi keselamatan para pecintanya.

