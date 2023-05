PCX Jadi Matik Primadona di Asahan, Mesin 160 cc Tapi Tetap Irit

All New Honda PCX160 yang meluncur awal 2022 lalu berhasil menjadi model primadona yang menghadirkan sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Respon positif masyarakat pada jajaran skutik besar Honda bermesin 160 cc di wilayah Sumatera Utara berhasil membawa All New Honda PCX160 yang meluncur awal tahun 2022 lalu berhasil menjadi model primadona yang menghadirkan sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi, tidak terkecuali di kota Asahan Sumatera Utara.

Begitu digemarinya All New Honda PCX 160 Honda ini di kota Asahan mencerminkan besarnya minat dan kepercayaan masyarakatnya kepada matik besar Honda bermesin 160 cc yang tidak hanya menawarkan performa luar biasa yang menjadi nilai utama, namun jargon “ Honda Motor Irit” yang tetap dipertahankan melalui inovasi kebaruan pada jantung jajaran big scooter Honda.

Kecintaan warga Kisaran pada All New Honda PCX 160 juga didukung dengan teknologi yang membuat kapasitas ruang bakar lebih besar hingga menjadikannya irit bahan bakar. Dimana mesin All New PCX 160 ini mengusung teknologi enhance smart power atau eSP dengan embel-embel "+" di belakangnya, dan kode plus ini dilengkapi dengan beragam teknologi terbaru diantaranya adalah ruang bakar yang lebih besar, menggunakan 4 klep dan kompresi lebih tinggi, selain itu ada tensioner lifter hidrolis.

Pendukung lain juga diterapkan untuk mempertahankannya agar tetap irit bahan bakar bisa dilihat dari terapan semacam tensioner dengan mekanisme hidrolik. Lalu piston oil jet dan roller bearing pada crankshaft, dan aplikasi tersebutlah yang kemudian mendukung kesempurnaan pada system pembakaran Honda PCX 160.

Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengungkapkan selain irit bahan bakar, All New Honda PCX 160 yang menjadi pilihan masyarakat Kisaran juga hadir menjawab ekspektasi para pecinta skutik berperforma tinggi yang memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pengendara yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi. Hadir dengan design yang elegan dan gagah serta dilengkapi mesin 160cc 4 valve eSP+ yang menjadikan peforma matik mewah ini terbaik dikelasnya dan mampu memberikan kebanggaan ketika berkendara

“New Honda PCX 160 yang hadir sebagai pilihan elegan pecinta matic besar Sumatera Utara. Dengan semangat Satu Hati Honda mengucapkan Terima kasih atas kepercayaan masyarakat Kisaran yang telah memilih All New Honda PCX 160 sebagai partner berkendara. Honda akan terus melanjutkan komitmen menghadirkan sepeda motor sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen dengan dukungan layanan purna jual terbaik,“ ujar Gunarko Hartoyo.

Selain New Honda PCX 160, ekspektasi para pecinta motor big scooter juga dipuaskan oleh kehadiran New Honda Vario 160 yang hadir dengan berbagai inovasi, teknologi, dan fitur yang dikembangkan hingga menjadikannya sebagai matik sebagai motor impian. Tidak ketinggalan New Honda ADV 160 juga hadir menjawab kebutuhan para petualang, dimana tidak hanya penuh sensasi berkendara membanggakan ketika berkendara di jalanan perkotaan, namun saat digunakan untuk menemani petualangan jarak jauh.

