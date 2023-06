Bebynav, Selebgram Asal Medan yang Sukses Jadi DJ Profesional

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bebynav alias Nafah Permatasari merupakan seorang disc jockey (DJ) kelahiran Medan 16 Juni 2000. Sukses menekuni dunia DJ, Bebynav mendirikan agency Bymanagementt pada tahun 2020 yang saat ini berganti nama menjadi Butterflymngmnt.

Butterflymngmnt merupakan management Talent yang mengelola content creator, host official, hingga singer. Saat ini Butterflymngmnt memiliki anggota sebanyak 200 orang. Melalui Butterflymngmnt, Bebynav mengajak anak muda untuk dapat mengembangkan potensi mereka sebagai content creator ataupun menjadi host professional.

Semula Bebynav ingin mengambil jurusan kedokteran untuk mengikuti jejak sang ayah yang merupakan seorang dokter di Batam. Namun sempat terkendala hingga putus kuliah dikarenakan pergaulan yang kurang baik. Hal ini membuatnya tak patah semangat, dan berusaha bangkit kembali dengan menekuni dunia per-djan. Menjadi seorang DJ tentu bukanlah hal yang gampang. Banyak tantangan yang ia hadapi.

“Alhamdulillah ya.. Saya percaya rezeki sudah ada yang ngatur, tinggal kita jalani saja. Sebenarnya menjadi dj awalnya hanya hobby aja. Sebelum menekuni dunia DJ, saya sudah beli alatnya langsung. Sempat off per-djan dan gak mau belajar lagi karena saya pernah dihina. Saat itu saya langsung down, dan off dari per-DJan setahun.

Akhirnya ada rekan saya mengajak event lagi, dan saya mulai bangkit lagi,” kata pemilik akun Instagram @bebynavvv dan akun TikTok @bebynavvv. Ia mengaku memiliki kedekatan yang akarab dengan pasangan. Keduanya selalu membagikan momen bersama selain membuat story DJ bareng.

