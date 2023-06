Harga Telur Ayam Kian Meroket, Kini Mencapai Rp 57 Ribu Per Papan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Medan melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp 57 ribu per papan, Kamis (1/6/2023).

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di Pasar Petisah Kota Medan, saat ini telur ayam dibanderol berkisar Rp 48 ribu hingga Rp 57 ribu per papan.

Baca juga: Harga BBM Non Subsidi Pertamina dan Shell di Sumut Turun, Berikut Daftar Lengkapnya

Padahal sebelumnya komoditas tersebut hanya dibanderol Rp 44 ribu hingga Rp 50 ribu per papan.

Lina, satu di antara pedagang telur di Pasar Petisah Medan mengatakan, bahwa kenaikan harga telur ayam sudah berlangsung sejak dua hingga tiga pekan terakhir.

"Kenaikan harga telur ayam sudah terjadi sejak 2 hingga 3 minggu terakhir, sekarang harganya sudah Rp 1.700 sampai Rp 1.800 sebelumnya Rp 1.500 per butir," ujar Lina kepada Tribun Medan, Kamis (1/6/2023)

Dikatakannya, lonjakan harga telur tersebut masing-masing sebesar Rp 6 ribu hingga Rp 7 ribu per papan

"Hari ini harga telur termurah Rp 48 ribu per papan dan yang termahal telur ayam super Rp 57 ribu per papan, yang sedang Rp 51 per papan. Kenaikannya kurang lebih Rp 6 ribu sampai Rp 7 ribu per papan, semisal yang kemarin harganya Rp 45 ribu hari ini harganya Rp 51 ribu per papan," tuturnya.

Adapun penyebab terjadinya lonjakan harga telur ayam, dikatakan Lina, karena harga pakan ayam yang terus meroket sehingga menyebabkan produksinya menurun.

"Harganya naik karena makanan ayamnya naik sehingga produksinya juga berkurang," sebutnya.

Baca juga: Akhir Bulan Mei, Harga Emas Antam di Medan Meroket, Sentuh Harga Segini Per Gramnya

Lina berharap, Pemerintah dapat menstabilkan sejumlah harga kebutuhan pokok terutama telur ayam.

"Harapannya ya kalau bisa jangan mahal kali lah harga telur, kalau bisa yang murah biar bisa memenuhi semua kebutuhan pokok lainnya, kalau telur terlalu mahal susah kita jualnya, ya semoga pemerintah dapat menstabilkan harga," pungkasnya

(cr10/tribun-medan.com)