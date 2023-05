LINK LIVE Nonton Live Streaming As Roma vs Sevilla, Gol Paulo Dybala, AS Roma Unggul 1-0, Link Live

Penyerang AS Roma asal Argentina Paulo Dybala (Tengah)dkk

Final Liga Eropa: Sevilla vs AS Roma

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung live streaming Sevilla vs AS Roma di final Liga Eropa.

Laga live streaming Sevilla vs AS Roma sedang berlangsung.

Duel Sevilla vs AS Roma memperebutkan trofi Liga Europa musim ini pada final di Puskas Arena, Budapest, Kamis (1/6/2023).

Akses tautan link live streaming di artikel ini.

Final Liga Europa 2022-2023 Sevilla vs AS Roma Kamis (1/6/2023) (Vidio.com)

Untuk sementara AS Roma unggul dengan skor 1-0.

Gol pasukan Jose Mourinho diciptakan oleh Paulo Dybala pada menit 34.

Laga Sevilla vs AS Roma masih berlangsung.

Hingg turun minum skor 1-0 untuk AS Roma masih bertahan. Pertandingan Sevilla vs AS Roma dilanjutkan di babak kedua.

Susunan Pemain Sevilla vs AS Roma:

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho akhirnya menurunkan Paulo Dybala dalam daftar susunan pemain awal di final Liga Europa melawan Sevilla.

Ini menjadi kejutan tersendiri lantaran Paulo Dybala sempat diganggu cedera dan diprediksi tak akan tampil di starting XI Giallorossi.

Berdasarkan susunan pemain awal, Paulo Dybala akan membantu pergerakan Tammy Abraham dan Lorenzo Pellegrini di lini depan AS Roma.