Lionel Messi Akan Hengkang dari PSG, Galtier Konfirmasi Kepergian Bintang Timnas Argentina, ke Mana?

TRIBUN-MEDAN.COM - Lionel Messi akhirnya bakal hengkang dari Paris Saint-Germain akhir musim ini.

Pelatih PSG, Christophe Galtier, mengonfirmasi Lionel Messi akan tinggalkan klub kaya tersebut.

Melalui beberapa kalimat, sang pelatih menyampaikan perpisahan secara tidak langsung dengan megabintang Argentina.

Konfirmasi kepergian Lionel Messi dari PSG tersebut diungkapkan Christophe Galtier kepada publik dalam jumpa pers, Kamis (1/6/2023).

"Saya memiliki privilese melatih salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola," katanya, dilansir dari cuplikan video L'Equipe yang juga dikutip pakar transfer Fabrizio Romano.

"Ini akan menjadi pertandingan terakhir Leo di Parc des Princes saat melawan Clermont," ujarnya.

PSG akan menutup musim Liga Prancis dengan duel pekan ke-38 kontra Clermont di Paris, Sabtu (3/6/2023).

Paris sudah memastikan juara di pekan sebelumnya dengan hasil imbang kontra Strasbourg.

Gol Lionel Messi menjadi penentu skor 1-1 sekaligus menghasilkan gelar keduanya secara beruntun di Liga Prancis sejak gabung PSG.

Dengan konfirmasi Galtier ini, peluang Messi pulang ke Barcelona maupun mencoba tantangan di klub lain akan terbuka di bursa transfer musim panas.

Baca juga: Timnas Indonesia vs Argentina, Meski Ada Lionel Messi Cs, Stadion Gelora Bung Karno Tak Akan Penuh

Baca juga: Potret Legenda Argentina Juan Veron Nyeker Main Bola di Indonesia, Ada Roberto Carlos, Karagounis

Kontraknya di Paris habis pada Juni ini sehingga Messi akan bergabung dengan klub lain secara gratis.

LEO MESSI IS THE ALL-TIME TOP SCORER IN TOP 5 LEAGUES ????????⚽️ pic.twitter.com/So5zZExwcb

— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 27, 2023

Selama membela Paris Saint-Germain, pria berusia 35 tahun menyumbangkan 32 gol dan 35 assist dalam 74 partai lintas kompetisi.