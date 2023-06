PREDIKSI Man City Vs Man United Final Piala FA, Lengkap Line-up, Bursa Skor, H2H, Link Streaming

Berikut ini prediksi laga Derby Manchester ada partai final Piala FA 2023 yang mempertemukan Manchester City vs Manchester United

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut ini prediksi laga Derby Manchester ada partai final Piala FA yang mempertemukan Manchester City vs Manchester United yang bisa anda simak dalam artikel ini.

Terkini head to head Manchester City vs Man United final Piala FA, lengkap prediksi skor, line up dan link nonton live streamingnya.

Manchester City dan Manchester United bakal memprebutkan trofi FA Cup atau Piala FA 2022-2023 akhir pekan ini.

Keseruan laga Man City vs Man United berlangsung di Stadion Wembley, London, pada Sabtu (3/6/2023) pukul 21.00 WIB, tak tayang TV lokal tapi via live streaming.

Piala FA menjadi kesempatan Man City untuk memperbesar kans menjadi treble winner atau peraih tiga trofi dalam satu musim.

Man City membawa modal sebagai juara Liga Inggris 2022-2023.

Final Piala FA 2023 Derby Manchester antara Manchester City vs Manchester United Sabtu (3/6/2023) (FA Cup)

Mereka bisa meraih treble andai sukses menjuarai Piala FA dan Liga Champions.

Meski demikian, Man United berambisi untuk menggagalkan peluang Man City mencatat treble.

Pelatih Man United, Erik ten Hag, menegaskan timnya akan berjuang maksimal untuk menjadi juara Piala FA. B

"Masih ada satu pertandingan tersisa dan saya yakin para pemain akan memberikan segalanya untuk mengalahkan Manchester City pekan depan," kata Ten Hag.

"Kami juga mengandalkan Anda (penggemar). Mereka akan memberikan segalanya jika Anda mendukung kami," tutur Ten Hag di Stadion Old Trafford usai laga Man United vs Fulham, Minggu (28/5/2023).

"Saya yakin kami memiliki peluang yang sangat bagus untuk membawa pulang piala ini ke Old Trafford," ucap Ten Hag melanjutkan.

Manajer Man City, Josep 'Pep' Guardiola memberikan kabar yang kurang bagus bagi fans The Citizens.

Empat pemain Man City, yakni Ruben Dias, Manuel Akanji, Jack Grealish dan Kevin De Bruyne diragukan akan tampil dalam final Piala FA pada Sabtu mendatang.