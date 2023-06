PROMO Produk Skincare dan Makeup di Watsons BeautyMyWay, Diskon hingga 60 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Beragam promo dan diskon menarik hadir di Watsons #BeautyMyWay.

Watsons Indonesia kembali menghadirkan Watsons #BeautyMyWay berlokasi di Atrium Sun Plaza Medan pada 29 Mei-4 Juni 2023.

"Watsons #BeautyMyWay yang merupakan pertama kalinya Watsons mengadakan event di Medan," ujar Presiden Direktur Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati.

Sesuai dengan komitmennya dalam memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dan beauty enthusiast, berbagai kejutan dihadirkan Watsons #BeautyMyWay antara lain diskon dari brand skincare dan cosmetic favorit sampai dengan 60 persen.

“Melihat antusiasme masyarakat terhadap produk skincare dan makeup, Watsons sebagai ritel

kesehatan dan kecantikan nomor satu di Asia dan Eropa selalu berkomitmen untuk menyediakan

produk berkualitas tinggi dari top brand favorit yang sedang tren dengan kembali menggelar Watsons.

#BeautyMyWay di kota-kota besar Indonesia salah satunya Medan dengan tujuan untuk membantu

customer agar selalu Look Good, Do Good and Feel Great,” jelasnya.

Menariknya lagi, berbagai kejutan pada Watsons #BeautyMyWay Medan mulai dari promo menarik

seperti diskon hingga 60 persen, tambahan diskon 5 persen khusus Watsons Club member.

Gratis voucher belanja, gratis gift dengan berpartisipasi dalam treasure hunt dan collect stamp, cashback hingga 700ribu untuk pembayaran melalui kartu kredit digibank by DBS serta rekanan Bank lainnya.

Juga tambahan diskon dan beauty talkshow bersama bintang tamu dari brand skincare & cosmetic favorit seperti Skintific, Revlon, Avoskin, Maybelline, L’Oreal, Hadalabo, Luxcrime, Cetaphil, Make Over, ESQA, Azarine, Wardah, Crytallure, Labore, Naturals by Watsons, Instaperfect, Emina, YOU, Watsons Brand dan masih banyak lagi.

Bagi pelanggan dan beauty enthusiast yang sudah menjadi Watsons Club member pada

setiap pembelanjaan sebesar Rp 500ribu akan mendapatkan kesempatan bermain lucky ball untuk

memenangkan berbagai hadiah menarik seperti hair dryer, microwave, produk dan lainnya.

Lilis Mulyawati menambahkan, melalui Watsons #BeautyMyWay, Watsons hadir semakin dekat

dengan mengedepankan kebutuhan pelanggan dan beauty enthusiast serta memudahkan para

pelanggan dan beauty enthusiast dalam melengkapi kebutuhan akan produk kecantikan yang semakin diminati masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan pergelaran Watsons #BeautyMyWay akan kami hadirkan di kota-kota lainnya.

Selama periode 29 Mei – 4 Juni 2023, beauty enthusiast bisa langsung mengunjungi Watsons

#BeautyMyWay di Atrium Sun Plaza Medan untuk mendapatkan seluruh penawaran dengan promo

diskon fantastis dan berbagai promo menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Tak ketinggalan,selalu gunakan Watsons Club member saat berbelanja untuk mendapatkan promo tambahan dan berbagai keuntungan lainnya.

(Cr10/tribun-medan.com)