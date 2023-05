SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Sevilla vs AS Roma, Link Live Hasil Piala Eropa, 1-0 untuk AS Roma

Siaran langsung final Liga Europa 2022-2023 antara Sevilla vs AS Roma

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton pertandingan siaran langsung live streaming Sevilla (Spanyol) vs AS Roma (Italia) di Final Liga Europa 2022-2023.

Duel Sevilla vs AS Roma berlangsung menarik.

AS Roma sementara memimpin pertandingan dengan skor 1-0.

Gol Srigala Roma tercipta di babak pertama pada menit 34.

Gol AS Roma diciptakan striker asal Argentina Paulo Dybala

Anda dapat menyaksikan laga Sevilla vs AS Roma via link live streaming di artikel ini.

Laga Sevilla vs AS Roma menjadi ajang bentrok Si Raja Gelar dengan Jose Mourinho, Sang Tuan Sempurna.

Sevilla dan AS Roma memperebutkan trofi Liga Europa musim ini pada final di Puskas Arena, Budapest, Kamis dini hari WIB.

Final Liga Europa 2022-2023 membenturkan dua kekuatan pemilik rekor sempurna.



Sevilla Si Raja Gelar Liga Europa memiliki catatan seratus persen juara di pentas antarklub level dua.

Adapun lawan mereka ialah Jose Mourinho, sang nakhoda berpengalaman, yang selalu menang jika membawa tim asuhannya lolos ke final kompetisi level Eropa.

DNA juara Sevilla di pentas ini ditanamkan sejak ajang tersebut bernama Piala UEFA.

Los Nervionenses memenangi trofi dua kali secara beruntun pada 2005-2006 dan 2006-2007.

Usai berganti format menjadi Liga Europa, tradisi mereka angkat trofi tetap lestari.