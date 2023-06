Sinopsis Drakor Lies Hidden in My Garden, Drama Thriller Terbaru yang Diperankan Kim Tae Hee

Drakor Lies Hidden in My Garden diadaptasi dari novel berjudul A House with a Yard. Drakor ini dijadwalkan tayang pada 19 Juni 2023 mendatang.

TRIBUN-MEDAN.COM - Drama Korea atau drakor Lies Hidden in My Garden adalah drama Korea terbaru yang dijadwalkan tayang pada 19 Juni 2023 mendatang.

Drakor Lies Hidden in My Garden ini diadaptasi dari novel berjudul A House with a Yard dan terdiri dari delapan episode.

Drakor Lies Hidden in My Garden merupakan kembalinya Kim Tae Hee ke dunia akting setelah berhenti selama 3 tahun.

Bergenre thriller-suspense, drama ini disutradarai oleh Jung Ji Hyun, yang sebelumnya menghasilkan drama populer seperti Search: WWW dan Twenty Five, Twenty One.

Drama ini yang ditulis oleh Ji Ah Ni, dan akan ditayangkan di ENA dan Genie TV.

Selain ceritanya yang seru, Lies Hidden in My Garden juga menampilkan aktor-aktor ternama seperti Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon, Kim Sung Oh, dan Choi Jae Rim.

Sinopsis:

Lies Hidden in My Garden mengisahkan tentang dua wanita, Joo Ran dan Sang Eun, yang memiliki kehidupan yang sangat berbeda satu sama lain.

Joo Ran hidup dalam kehidupan yang tampak sempurna. Suaminya adalah seorang dokter dan mereka memiliki seorang anak yang cerdas dan tampan.

Mereka memutuskan untuk pindah ke rumah baru mereka. Namun, di perkarangan belakang rumah baru tersebut, mereka mencium bau aneh yang membuat mereka khawatir.

Meskipun Joo Ran mengeluhkan bau tersebut, suaminya mengabaikannya. Ternyata, bau tersebut berasal dari mayat yang tak terduga di belakang rumah baru mereka.

Dalam sinopsis thriller Lies Hidden in My Garden, suasana mencekam terasa kuat.

Dalam salah satu adegan, terlihat Kim Tae Hee memegang sekop sambil menggali tanah.

Potongan video ini memunculkan pertanyaan apakah Kim Tae Hee yang melakukan pembunuhan tersebut?