PREDIKSI SKOR Man City vs Manchester United Final FA Cup, Line-Up Manchester City v MU, Stream di HP

Prediksi Skor Man City vs Manchester United, Jadwal Final Piala FA: Head to Head, Siaran TV Live Streaming. Siapa Menang? Momen Striker Manchester City Erling Haalang di tengah penjagaan pemain Man United

The Mirror

TRIBUN-MEDAN.COM - Big match Manchester City menghadapi Manchester United akan tersaji di babak Final Piala FA hari Sabtu (3/6/2023).

Berikut ini prediksi skor, dan Link Siaran TV Live Streaming yang tersedia di artikel berita ini.

Berdasarkan jadwal Final Piala FA, Pertandingan Man City vs Man United berlangsung di Stadion Wembley, London, pada Sabtu 3 Juni 2023 mulai pukul 21.00 WIB.

Laga Manchester City vs Man United diprediksi bakal berlangsung sengit.

Apalagi ini menjadi kesempatan bagi Manchester City untuk meraih treble winner.

Siapa yang akan menang dari duel MU vs Manchester City malam minggu nanti?

Simak juga head to head Manchester City vs Man United di partai final Piala FA, lengkap dengan line up pemain kedua tim kesebelasan.

Laga rival se Kota Manchester City dan Manchester United akan berlangsung panas dalam memprebutkan trofi FA Cup musim kompetisi 2022-2023 akhir pekan ini.

Sebelumnya, Man City lolos ke final Piala FA 2022-2023 setelah mengalahkan Sheffield United dengan skor 3-0.

Sementara itu, Man United menang adu penalti 7-6 atas Brighton.

Piala FA menjadi kesempatan Man City untuk memperbesar kans meraih tiga trofi dalam satu musim.

Menghadapi Tim Setan Merah, Manchester City bermodalkan gelar juara Liga Inggris 2022-2023.

Selain itu, setelah FA Cup, Manchester City juga akan menghadapi Inter Milan di babak Final Liga Champions.

Baca juga: PSSI Tak Jual Tiket Laga Indonesia vs Argentina Sampai Kapasitas Penuh, Messi Main Berapa Menit?

Baca juga: Prediksi Skor Man City vs Inter Milan, Kabar Tim Manchester City - Inter Jelang Final Liga Champions

Saat ini mental bertanding Erling Haaland cs memang sedang tinggi-tingginya.