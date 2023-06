FANS Badminton Malaysia Kebakaran Jenggot Lee Chong Wei Disentil Taufik Hidayat Soal Penghargaan BWF

TRIBUN-MEDAN.COM - Baru-baru ini legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat membuat netizen dan fans badminton negeri jiran Malaysia kebakaran jenggot.

Hebohnya warganet Malaysia usai Taufik Hidayat melontarkan kritikan pedas bernada sindiran terhadap legenda bulu tangkis Malaysia Lee Chong Wei dan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF.

Pada Sabtu (3/6/2023), Taufik Hidayat sempat menjadi trending topic di Twitter.

Netizen Malaysia yang dibuat heboh dan merasa tak terima atas kritikan tajam Taufik Hidayat pada Lee Chong Wei pun turut mengomentari legenda bulu tangkis Indonesia itu.

Tak sedikit juga netizen Indonesia yang turut berkomentar terkait isu itu.

@rashid***** "Terserlah gaya pemikiran Taufik Hidayat tu levelnya kat mana bila cakap LCW dapat HOF sebab BWF HQ kat Malaysia. I believe Lee Chong Wei tak kisah sangat nama masuk ke tidak. Member pening Lamborghini STO accident sebab jalan lee chin wei,"

@bitcoinmala**** "Taufik Hidayat, you have all the champs but you have no class. (Taufik Hidayat, kamu punya semua juara tapi tidak berkelas),"

@kroolni**** "Nak ckp pasal prestasi ke pencapaian ke aku tak kisah tp bila ko kaitkan dato LCW dpt HOF sbb pejabat BWF di Malaysia,itu kenyataan dan tuduhan paling bodoh dan dangkal bagi aku oleh seorang legend bernama taufik hidayat. I've lost all respect for you,"

@irobert****** "Taufik Hidayat (Juara Olimpiade, World Champion, dll) tidak masuk BWF Hall Of Fame, lucunya Lee Chong Wei (pernah doping) masuk Hall Of Fame @BadmintonTalk @BWFScore,"

Alasan Taufik Hidayat Protes Penghargaan atas Lee Chong Wei

Kritikan tajam dari Taufik Hidayat sebagai bentuk protes karena Lee Chong Wei mendapatkan penghargaan dari BWF.

Taufik Hidayat punya alasan tersendiri kenapa menganggap penghargaan BWF pada Lee Chong Wei tidak pas.

Para penggemar bulu tangkis pun sampai dihebohkan dengan komentar pedas legenda Indonesia Taufik Hidayat tersebut.

Peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 tersebut menilai Lee Chong Wei tidak layak mendapatkan penghargaan dari BWF.