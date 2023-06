Harga Ayam Potong di Medan Melambung Tinggi, Kini Capai Rp 38 Ribu per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Harga daging ayam potong di Kota Medan terpantau masih melambung tinggi.

Saat ini harga ayam potong disejumlah pasar tradisional di Kota Medan dipatok Rp 36 ribu hingga Rp 38 ribu per kilogram.

Angka tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga normal yaitu Rp 25 ribu per kilogram.

Dedy, satu diantara pedagang ayam potong di sekitar pasar Simpang Melati menuturkan kenaikan harga ayam potong tersebut telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir.

"Untuk harga ayam potong ini sudah naik mungkin ada seminggu lebih tapi gak langsung Rp 38 ribu per kilogram dia, berangsur-angsur lah naiknya," ujarnya kepada Tribun Medan, Minggu (4/6/2023)

Disampaikannya, salah satu penyebab terjadinya lonjakan harga ayam potong tersebut disenyalir biaya produksi yang melambung akibat harga pakan yang tinggi

"Ya paling karena harga makanan ayamnya yang naik, terus permintaan juga banyak karena biasa abis lebaran banyak yang buat pesta," tuturnya.

Selain ayam potong, harga telur ayam juga terpantau masih melambung yakni diangka Rp 48 ribu hingga Rp 52 ribu per kilogram.

Sedangkan cabai merah dibandrol dengan harga Rp 20 ribu hingga Rp 24 ribu per kilogram, cabai rawit masih stabil diangka Rp 19 ribu hingga Rp 24 ribu per kilogram, bawang merah Rp 30 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 36 ribu per kilogram.

(cr10/tribun-medan.com)