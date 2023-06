Harga Daging Ayam Potong di Kota Medan Kian Melambung Tinggi

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Pada Minggu (4/6/2023), harga daging ayam potong di Kota Medan melambung tinggi.

Menurut informasi diperoleh Tribun-medan.com, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional menyentuh harga Rp 36 ribu hingga Rp 38 ribu pe kilogra.

Padahal sebelumnya, harga daging ayam potong di pasaran Rp 25 ribu per kilogram.

Baca juga: MEMANAS, Nikita Mirzani Rinci Aib Lolly, Bekas Cupang di Leher Hingga Kabur Bareng Pria Tengah Malam

Menurut Dedy, pedagang daging ayam potong di Pasar Simpang Melati, kenaikan harga sudah terjadi beberapa hari terakhir.

"Mungkin ada seminggu lebih harganya naik, tapi enggak langsung Rp 38 ribu per kilogram," kata Dedy.

Ia mengatakan, harga daging ayam potong di Kota Medan naik secara bertahap.

Dugaan Dedy, kenaikan harga daging ayam potong ini karena biaya produksi pakan yang ikut melambung tinggi.

Baca juga: Kaesang Pangarep Suka Ngomongin Kematian Sampai Pesan Bentuk Makam, Eriana Mulai Was-was ?

"Paling karena harga makanan ayamnya yang naik, terus permintaan juga banyak karena biasa habis lebaran banyak yang buat pesta," tuturnya.

Selain ayam potong, harga telur ayam juga terpantau masih melambung tinggi.

Baca juga: Pesan Waisak 2567 TB Tahun 2023: Harmonis Masyarakat Damai Negaranya

Saat ini, harga telur ayam Rp 48 ribu hingga Rp 52 ribu per kilogram.

Sedangkan cabai merah dibanderol dengan harga Rp 20 ribu hingga Rp 24 ribu per kilogram, cabai rawit masih stabil diangka Rp 19 ribu hingga Rp 24 ribu per kilogram, bawang merah Rp 30 ribu per kilogram dan bawang putih Rp 36 ribu per kilogram.(cr10/tribun-medan.com)