Kaesang Pangarep Blakblakan Siap Terjun ke Dunia Politik, lagi Menunggu Pinangan dari Parpol

TRIBUN-MEDAN.com - Putra Bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mengaku bersiap terjun ke dunia politik dan sedang menunggu pinangan dari berbagai Partai Politik (Parpol)

Kaesang mengatakan, saat ini dirinya belum memiliki pandangan soal parpol yang dipilih. Meskipun, sudah ada contoh dari keluarganya, untuk berlabuh ke Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDI-P).

"(Gabung PDI-P) Itu belum tahu, tergantung mana (parpol) yang mau sama saya. Lha gak ada yang mau," kata Kaesang, di Kota Solo, Minggu (4/5/2023).

Meskipun demikian, Kaesang secara gamblang mengatakan memiliki keinginan untuk maju dalam Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, mendatang. Akan tetapi, dirinya belum menentukan daerah pencalonan.

"Kampanye, (Maju Pilkada) Solo, Sleman juga boleh," ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com.

Meskipun telah memiliki keinginan berpolitik, Kaesang mengatakan tidak melakukan konsultasi dengan Presiden Jokowi.

Ia mengaku hanya berkonsultasi dengan sang istri, Erina Gudono, soal pilihan ataupun keputusannya.

Kemudian, adik dari Gibran Rakabuming Raka itu, menegaskan akan all out menyiapkan strategi kampanye untik terjun ke dunia politik.

"(Gencar Kampanye) Pasti no, melakukan sesuatu all out. (Konsultasi ke Jokowi?) Nggak, daya konsultasi ke istri saya saja," imbuhnya.

Sementara itu, Erina Gudono mengaku akan mendukung langkah politik Kaesang Pangarep. Lanjutnya, Erina juga membebaskan Kaesang untuk wilayah pencalonannya.

"(Pilkada Solo atau Sleman) sama saja, dua-duanya bagus. Mendukung, sangat mendukung," kata Erina Gudono.

PKS Kepanasan Ketika PSI Dukung Kaesang Pengarep Maju Jadi Wali Kota Depok, Begini Reaksi Gibran.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Kaesang Pengarep maju menjadi Wali Kota Depok hanyalah kemauan sepihak dari partai. PKS menilai dukungan tersebut hanyalah sebatas wacana.

Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal bahkan menyebut PSI mendukung Kaesang maju di Depok, lantaran partai tersebut membutuhkan figur untuk mendongkrak suara partai.