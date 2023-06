Drakor Heartbeat, Kisah Manusia Setengah Vampir Jatuh Cinta pada Wanita Berhati Dingin

TRIBUN-MEDAN.com - Drama Korea atau drakor Heartbeat atau yang dikenal juga sebagai Gaseumi Ddwinda, adalah sebuah drama romantis fantasi dengan tema vampir.

Drakor Heartbeat bercerita tentang manusia setengah vampir yang jatuh cinta pada wanita berhati dingin.

Diproduksi oleh KBS 2, drakor Heartbeat disutradarai oleh Lee Hyun Seok dan Lee Min Soo.

Keduanya merupakan sutradara berpengalaman. Lee Hyun Seok sebelumnya telah menggarap Drama Special Home Sweet Home, sedangkan Lee Min Soo telah menggarap Drama Let's Meet in an Unfamiliar Season.

Dalam drama ini, peran utama akan diperankan oleh Ok Taec Yeon yang akan memerankan Seon Woo Hyeol. Heartbeat akan menjadi drama pertama Taecyeon di tahun ini.

Selain Heartbeat, ia juga dikabarkan akan membintangi drama fantasi lainnya yang berjudul Taereung Zombie Village.

Selain Ok Taecyeon, ada juga Won Ji An yang akan memerankan Joo In Hae.

Selain bermain dalam drama Heartbeat tahun ini, Ji An juga akan membintangi drama Happy Boy dan beradu akting dengan Sung Yoo Bin.

Drama Heartbeat juga akan menampilkan beberapa aktor lain seperti Yoon So Hee, Park Kang Hyun, Ham Tae In, Go Gyu Pil, Baaek Seo Hoo, Baek Hyun Joo, dan Yoon Byung Hee.

Heartbeat sendiri akan ditulis oleh Kim Hana dan Jung Seung Joo, dan dijadwalkan akan tayang pada 26 Juni 2023 pukul 21.50 KST.

Drama ini akan ditayangkan setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.50 KST menggantikan slot drama sebelumnya, My Perfect Stranger.

Heartbeat adalah drama Korea terbaru dengan genre fantasi yang mengisahkan tentang Seon Woo Hyul (Taecyeon 2PM), yang merupakan setengah manusia dan setengah vampir dari Dinasti Joseon.

Seon Woo Hyul sangat ingin menjadi manusia sepenuhnya, tetapi dia melewatkan kesempatannya karena satu hari yang menentukan dalam 100 tahun.

Suatu hari, dia bertemu dengan Joo In Hae (Won Ji An), seorang wanita yang memiliki sikap dingin, dan mereka harus berbagi tempat tinggal.