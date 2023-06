Ekspor Sumatera Utara Alami Penurunan Sebesar 23,33 Persen pada April 2023

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada April 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2023.

Penurunan tersebut tercatat dari sebelumnya US$ 910,39 juta menjadi US$ 698,02 juta atau turun sebesar 23.33 persen

Namun, jika dibandingkan dengan Maret 2022, ekspor Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 28,07 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Nurul Hasanuddin mengatakan bahwa ada beberapa golongan barang yang mengalami penurunan nilai ekspor terbesar pada April 2023 terhadap Maret 2023.

Diantaranya, golongan golongan lemak dan minyak hewan atau nabati yaitu turun sebesar US$104,88 juta, -28,12persen

"Sedangkan golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar adalah golongan ampas/sisa industri makanan sebesar US$3,84 juta 6.94 persen," sebutnya, Senin (5/6/2023)

Dikatakannya, terdapat tiga negara tujuan ekspor terbesar yang memiliki kontribusi terhadap nilai ekspor Sumut yaitu Tiongkok, Amerika Serikat dan India.

"Ekspor ke Tiongkok pada April 2023 merupakan yang terbesar yaitu US$ 112,24 juta diikuti Amerika Serikat sebesar US$ 85,49 juta dan India sebesar US$ 57,06 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 36.50 persen," tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan kelompok negara utama tujuan ekspor pada April 2023, ekspor ke kawasan Asia atau di luar ASEAN merupakan yang terbesar dengan nilai dengan nilai US$265,33 juta atau 38.01 persen.

