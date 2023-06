BERITA PERSIJA: Terjawab Alasan Ryo Matsumura Tanpa Pikir Panjang Bela Klub Macan Kemayoran

TRIBUN-MEDAN.com- Ryo Matsumura resmi dipinang Persija Jakarta pada akhir Mei 2023.

Sebelum memutuskan hijrah ke Persija Jakarta, Ryo Matsumura, mengaku menerima godaan dari sejumlah klub.

Ketertarikan beberapa klub untuk menggunakan jasa Ryo Matsumura berkat penampilan gemilangnya bersama Persis Solo di Liga 1 2022-2023.

Bermain 28 pertandingan, pemain asal Jepang tersebut mencatatkan 11 gol dan enam assist.



Kenapa dia memilih Persija Jakarta, berdasarkan penuturan Ryo Matsumura, klub dengan julukan Macan Kemayoran itu menjadi yang pertama dalam mengajukan tawaran.

Tanpa pikir panjang, Ryo Matsumura langsung menerima pinangan Persija Jakarta.

"Saya banyak dapat tawaran dari klub lain," ucap pemain berusia 28 tahun tersebut saat ditemui seusai latihan beberapa waktu lalu.

"Tapi Persija jadi klub yang pertama kali memberikan tawaran, dan saya langsung (tertarik)."

"Lalu setelah itu meski ada tawaran (dari klub lain) saya tidak bisa menerimanya," kata Ryo Matsumura.

Di satu sisi, Ryo Matsumura, mempunyai alasan tersendiri kenapa masih bertahan di kompetisi Indonesia.

Pasalnya, Ryo Matsumura penasaran untuk bisa mencicipi gelar Liga Indonesia.

Bagi Ryo Matsumura, Persija Jakarta menjadi klub keduanya di kompetisi Tanah Air.

"Saya ingin meraih gelar juara Liga 1 bersama Persija," kata pemain yang berposisi gelandang serang itu.

Dia menambahkan, adaptasinya di skuad Persija Jakarta berjalan lancar.