Mahasiswa Universitas Methodist Medan Terlibat Peredaran 135 Kg Ganja, Ditangkap di Kampus

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- DA alias Dodi (23), mahasiswa Universitas Methodist Medan terlibat dalam peredaran 135 Kg ganja kering.

Dodi ditangkap di lingkungan Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Methodist Medan.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, selain Dodi, penyidik Dit Res Narkoba Polda Sumut turut menangkap dua pelaku lainnya.

Mereka adalah P alias Putra (25) warga Aceh Timur dan SH alias Sabar (16) Aceh Tengah.

Pertama, penangkapan dilakukan pada 31 Mei di Jalan Zainul Arifin, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atau tepatnya di depan Masjid Raya Stabat.

Disini dua orang diamankan setelah sempat kejar-kejaran dengan personel polisi.

"Penangkapan pelaku narkoba berdasarkan informasi masyarakat dilakukan di dua tempat berbeda, yaitu di stabat Langkat dan Medan Selayang tepatnya dalam lingkungan kampus Fakultas Pertanian Universitas Methodist," kata Kombes Hadi Wahyudi, Senin (5/6/2023).

Dari penggeledahan dan penangkapan ini, polisi menyita 135 kilogram ganja asal Aceh.

Ganja tersebut disimpan di bagasi belakang mobil Daihatsu Terios dibungkus lakban cokelat.

Barang haram ini rencananya akan diedarkan di Kota Medan.

"Berdasarkan informasi masyarakat Subdit II, menangkap 3 orang pelaku dan 135 kilogram ganja yang siap diedarkan di Medan," kataHadi.

Dari rekaman video yang dilihat, proses penangkapan berlangsung alot.

Polisi dan kurir sempat kejar-kejaran saat berusaha menangkap.

Saat polisi akan menyergap mereka di Jalan Zainul Arifin, sekitar jembatan Sei Wampu, Langkat mereka melarikan diri.

Bahkan salah satunya berusaha kabur dan masuk ke area masjid raya Stabat.

Beruntung, masyarakat yang berada di lokasi turut membantu polisi menangkapnya.

Saat ini Polisi masih memeriksa ketiganya untuk mencari tahu barang haram itu berasal dan siapa penampung di Medan.

"Mereka meninggalkan mobilnya kemudian mereka melompat menuju ke arah Masjid Raya Stabat," pungkasnya.(tribun-medan.com)