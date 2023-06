PREDIKSI SKOR Bali United vs PSM Makassar, Head to head Bali United vs PSM Live Streaming Sore Ini

PREDIKSI SKOR Bali United vs PSM Makassar

Official PSM Makassar/Adhiaksa Mursalim

TRIBUN-MEDAN.com - Pertandingan bola hari ini Bali United vs PSM Makassar.

Duel Bali United vs PSM Makassar mengisi jadwal play-off Liga Champions Asia,Selasa (6/6/2023) malam ini.

Pertandingan Bali United vs PSM Makassar dimulai pukul 18.30 WIB.

Jelang laga, simak preview dan prediksi Bali United vs PSM Makassar.

Duel Bali United vs PSM Makassar akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Bernardo Tavares diprediksi akan menurunkan pemain terbaiknya melawan Bali United.



Laga ini merupakan pembuktian tiga pemain baru PSM Makassar.

Mereka Rizky Pellu, Kike Linares, dan Adilson Silva.

Kike Linares dan Adilson Silva baru pertama kalinya berseragam PSM Makassar.

Keduanya diprediksi akan langsung dimainkan.

Kike Linares akan diduetkan dengan Yuran Fernandes di lini pertahanan PSM Makassar.

Ini menjadi ujian pertama menahan gempuran Illija Spasojevic.

