PREDIKSI Skor Bali United Vs PSM Makassar, Tavarez Jagokan Tuan Rumah, Teco Optimistis Menang

TRIBUN-MEDAN.com - Prediksi skor Bali United diunggulkan memenangi pertandingan leg pertama kontra PSM Makassar di playoff Liga Champions Asia yang berlangsung malam ini Selasa (6/6/2023).

Laga Bali United vs PSM Makassar laga leg I playoff Liga Champions Asia yang digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (6/6/2023), Pukul 18.30 WIB Live Indosiar.

Duel juara Liga 1 2021/2022 yakni Bali United kontra juara Liga 1 2022/2023 PSM Makassar memperebutkan 1 tiket ke playoff atau kualifikasi Liga Champions Asia.

Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memilih merendah, sebaliknya Teco sesumbar Bali United bisa meraih kemenangan.

Bernanrdo Tavares menjagokan tuan rumah memenangi pertandingan lantara timnya minim persiapan.

Diketahui PSM Makassar mulai menggelar latihan perdana pada, Kamis (1/6/2023).

Itupun tak semua pemain PSM Makassar hadir, semisal Yuran Fernades baru bergabung di hari berikutnya.

Siaran langsung big match Bali United vs PSM Makassar di playoff Liga Champions Asia, Selasa (6/6/2023)

Sementara itu laga leg pertama playoff Liga Champions Asia Bali United vs PSM Makassar berlangsung, Selasa (6/6/2023).

Ini artinya PSM Makassar hanya memiliki waktu persiapan selama 4 hari lantaran harus pula melakukan perjalan ke markas Bali United.

Padahal di skuad PSM Makassar terdapat beberapa pemain baru yang perlu beradaptasi.

Termasuk 2 legiun asing baru yang didatangkan yakni Adilson Alves dan Kike Lineres.

Menurut Bernardo Tavares pihaknya tidak dalam upaya untuk lambat dalam melakukan latihan.

Ia menyebut jadwal latihan sudah ditetapkan berdasarkan informasi awal pertandingan playoffo Liga Champions Asia.

"Awalnya kami menerima informasi jika playoff dimulai pada pekan kedua atau ketiga Juni. Tapi ternyata ada perubahan," ucapnya saat jumpa pers jelang Bali United vs PSM Makassar, Senin (5/6/2023).

