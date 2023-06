SIARAN Langsung Bali United Vs PSM Makassar Malam Ini Playoff Liga Champions Asia, Live Indosiar

Siaran langsung big match Bali United vs PSM Makassar di playoff Liga Champions Asia, Selasa (6/6/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match akan tersaji malam ini yang mempertemukan Bali United vs PSM Makassar pada playoff Liga Champions Asia leg pertama, Selasa (6/6/2023).

Siaran langsung laga Bali United vs PSM Makassar di playoff Liga Champions Asia kick off Pukul 18.30 WIB di Indosiar.

PSM Makassar diprediksi akan menurunkan dua amunisi barunya melawan Bali United pada laga playoff Asia Champions League (ACL) atau Liga Champions Asia 2023/2024.

Diketahui sebelumnya laga Bali United vs PSM Makassar merupakan partai playoff internal, dimana pemenangnya akan mewakili Indonesia di Liga Champions Asia.

Pertandingan antara PSM Makassar dan Bali United ini digelar dalam 2 leg.

Leg pertama berlansung di markas Bali United, Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Sementara leg kedua PSM Makassar betindak sebagai tuan rumah menjamu Bali United di Stadion BJ Habibie Parepare, 10 Juni 2023.

Jelang pertemuan antara kedua, terlihat persiapan berbeda dilakukan.

Bali United jauh hari sudah mengumumpulkan skuadnya hingga menggelar laga uji coba kontra Persebaya Surabaya.

Sebaliknya, PSM Makassar menggelar latihan perdana pada, 1 Juni 2023 lalu.

Skuad asuhan Bernardo Tavares tak mengagendakan satu pun partai uji coba.

Meski demikian diprediksi pertandingan akan berlangsung sengit.

2 Amunisi Baru PSM Makassar

Menghadapi musim 2023/2024 termasuk Liga Champions Asia, PSM Makassar tak banyak melakukan perombakan skuad.