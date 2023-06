Sinopsis Drakor The Good Bad Mother Episode 13, Akankah Polisi Berhasil Menemukan Kang Ho?

Drakor The Good Bad Mother episode 13 akan tayang pada Rabu (7/6/2023).

TRIBUN-MEDAN.com - Sinopsis Drakor The Good Bad Mother episode 13 sangat dinanti-nantikan oleh para penonton.

Pada Sinopsid drakor The Good Bad Mother episode 13, polisi akan kembali kerumah Kang Ho untuk mencari pria itu.

Lantas, apakah polisi berhasil menemukan Kang Ho pada sinopsis drakor The Good Bad Mother episode 13 ini?

Untuk menyaksikan tayangan tersebut, penonton harus sedikit bersabar untuk menyaksikan The Good Bad Mother episode 13 karena drama akan kembali tayang pada Rabu (7/6/2023).

Sebelum menyaksikan kelanjutan dari drama Korea The Good Bad Mother, ada baiknya untuk mendengarkan spoiler dari episode 13 yang akan ditayangkan minggu depan.

Drama ini telah mencapai episode ke-12 di mana Kang Ho telah memulai upayanya untuk balas dendam.

Setelah kembali ke ingatannya saat usia 7 tahun, Kang Ho mulai memperbaiki hubungannya dengan ibunya.

Ibunya, yang dulu keras dan disiplin, kini menyadari bahwa sikapnya telah melukai Kang Ho dan menyebabkannya menjadi pribadi yang dingin dan tertutup.

Pada episode ke-12 ini, ingatan Kang Ho kembali dan dia akan melanjutkan perjalanan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya kepada Oh Tae So dan Woo Byeok.

Dalam episode ini, Mijoo, mantan kekasih Kang Ho, mengungkapkan bahwa anak kembar mereka, Yejin dan Seojin, sebenarnya adalah anak Kang Ho.

Ketika ibu Kang Ho mendengar hal ini, dia langsung memeluk Mijoo dan meminta maaf karena Mijoo telah melewati masa sulit pada saat itu.

Ketika Mijoo mengungkapkan bahwa dia belum menikah dan tidak mengungkapkan siapa ayah Yejin dan Seojin, Kang Ho yang sedang dirawat di rumah sakit mendengar semuanya dan ingatannya kembali.

Pada saat yang sama, Young Soon juga mengungkapkan mengapa Kang Ho meninggalkan Mijoo saat itu, karena dia ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Dia meninggalkan kenalan dan keluarganya agar mereka tidak terganggu oleh anak buah Oh Tae So.

Ketika Kang Ho kembali pulang, Young Soon menyadari perubahan sikap Kang Ho yang kaku karena ingatannya telah kembali. Young Soon meminta Kang Ho untuk menyapanya seperti ketika Kang Ho masih kehilangan ingatan, dan mereka berpelukan dengan haru.