Tempat Baru Easy Eats, Layani Dine In dengan Menu Thailand dan Nusantara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memenuhi permintaan banyak pelanggan, Easy Eats yang awalnya mengusung konsep cloud kitchen atau hanya melayani pembelian take away, kini bertransformasi menjadi sebuah tempat makan bernuansa kafe yang juga melayani dine in.

Dan seperti diduga, selama satu bulan operasional, sambutan para penikmat kuliner luar biasa. Kafe yang menyajikan banyak menu ini ternyata selalu ramai pengunjung, bahkan pada weekdays serta di luar jam makan.

“Sampai sejauh ini penerimaan warga Medan memang sangat positif. Kafe kami selalu ramai pengunjung,” demikian dikatakan Vanessa pihak Manajemen Easy Eats di Medan, Selasa (6/6/2023).

Untuk melayani pelanggan dine in, Easy Eats memang tidak bisa mengandalkan lokasi sebelumnya yang bearada di Jalan Mayang, dengan space amat terbatas.

Oleh karena itu, Easy Eats akhirnya pindah ke tempat yang lebih representatif, persisnya di Jalan Sriwijaya Ujung tak jauh dari Gedung Aceh Sepakat.

Di sini, pengunjung dimanjakan dengan pilihan tempat duduk indoor dan semi outdoor. Di space indoor, selain dilengkapi AC, terdapat juga aneka tanaman hidup yang menyejukkan mata. Space indoor memiliki kapasitas pengunjung hingga 120 orang. Cooming soon akan dibuat meeting room atau ruang VIP yang berkapasitas 20 orang.

Untuk semi outdoor, bagian dinding didominasi monstera hidup yang sangat artistik. Setiap sudut ruangan di kafe ini memang dibuat sangat menarik, bahkan hingga ke toilet. Ini menjadi sebuah catatan, bahwa pengelola amat serius mengelola kafe ini.

Untuk menu, jangan diragukan lagi. Bagi Anda yang sebelumnya sudah pernah merasakan menu take away-nya Easy Eats tentu sudah sangat paham bagaimana kualitas dan citarasa makanan di sini.

Hebatnya lagi, selain menawarkan menu-menu lama, Easy Eats kafe ini menambahkan sejumlah menu baru yang harus Anda coba.

Untuk penyuka makanan berat, aneka sajian nasi bisa Anda pilih, mulai nasi goreng hingga sajian ala negeri Thailand seperti Khao Man Gai atau Nasi Ayam Thai, Pad Kra Pow Gi (Nasi Ayam Kemangi) Khai Jiao Gai (Nasi Telur Dadar Ayam Thai).

Diantara banyak menu terdapat juga menu Japanese Chicken Teriyaki yang disajikan dengan taburan abon cabai yang pedas nikmat.

Easy Eats juga menyajikan aneka menu nusantara. Aneka hidangan mie juga bisa menjadi pilihan dan Mie Tek-tek adalah juaranya. Mie Tek-tek di sini memiliki citarasa yang sangat otentik, khas sekali. Menggunakan mie kuning basah dilengkapi toping emping, acar bawang dan cabai, makanan ini sungguh nikmat disantap. Ada juga pecal, ketoprak, tahu gejrot, rujak ulek, dan kwetiau.

Terdapat juga banyak pilihan snack seperti donat, lumpia, risol, cireng, wafel serta aneka pilihan bubur. Untuk pelengkap terdapat banyak jenis minuman segar yang bisa dipilih.

“Untuk jus kami menggunakan buah asli, bukan sasetan atau instan. Jadi tentu saja lebih segar dan berkualitas,” ujar Vanessa.

Vanessa menambahkan, dengan konsep baru tersebut, kini omzet lebih banyak bersumber dari layanan dine in yang mencapai 80 persen dan sisanya melalui layanan Ojol. Tentu saja, tak semua menu di sini bisa dilayani secara online.

“Ada beberapa jenis menu yang hanya bisa dipenuhi melalui dine in. Misalnya saja cireng, karena makanan ini memang enaknya disajikan dalam keadaan hangat,” kata Vanessa.

Ia berharap, kehadiran Easy Eats ini bisa menambah referensi tempat makan yang nyaman dan menyenangkan bagi warga Medan dan pendatang.