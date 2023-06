Mahasiswa UISU Raih Penghargaan di Ajang IPROPEX 2023 Malaysia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Produk inovasi Mahasiswa UISU berhasil meraih penghargaan dalam ajang bergengsi Internasional Innovation, Project and Exhibition (IPROPEX) 2023 yang diselenggarakan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) Perlis Malaysia yang berlangsung Akhir Mei lalu. Hal itu disampaikan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Yusrita, SE, MM kepada wartawan usai tiba di Medan bersama rombongan kemarin (5/6).

DIjelaskan Yusrita bahwa, rombongan UISU yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Pertanian UISU mengadakan kunjungan ke Malaysia, salah satu agendanya mengikuti study exhibition dalam ajang kegiatan IPROPEX 2023. Kegiatan itu merupakan ajang tahun yang melibatkan mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan kemampuan berinovasi dan kreativitas dalam rangka menghasilkan produk mahasiswa yang dilaksanakan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) Perlis Malaysia.

Event tahunan itu diikuti UISU dan berbagai perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri sebagai bentuk implementasi kerja sama antara UISU dengan PTSS. Dalam event tersebut, Dosen dan mahasiswa UISU dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Pertanian mengusung 14 produk mahasiswa untuk diperlombakan.

Diantaranya; Black Garlic, Syrup from Butterfly Pea Extract, Shredded Catfish, Spice Drinks based on Tea From Butterfly Pea, Moringa Leaf Chocolate, Organic Noodles from Durian Husk Extract, Natural Crackers from Moringa Leaves, Innovation of Edible Bio-Nanocomposite Carboxymethyl Cellulose-Chitosan Shrimp Skin Fortified with Moringa Leaf Extract as a Solution to Improve the Quality of Agricultural Products.

“Alhamdulillah, mahasiswa kita sukses menyumbangkan penghargaan dalam bentuk Gold Medal, Silver Medal dan Bronze Medal sebagai prestasi dan apresiasi mahasiswa di tingkat internasional,” ucap Yusrita sembari bersyukur.

Pada kesempatan yang sama, Yusrita SE, MM juga menjelaskan bahwa kunjungan rombongan UISU ke Malaysia juga dilakukan dalam rangka Renewal Agreed Minutes Of Meeting (AMM) ke Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis Malaysia (PTSS). Penandatanganan kembali kerja sama itu penting dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya melaksanakan Tri Dharma dan Dakwah Islamiyah Perguruan Tinggi UISU.

”Khususnya kegiatan yang bersifat internasional untuk meningkatkan keberhasilan kinerja akademik suatu perguruan tinggi dalam hal pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,”ujarnya.

Penandatanganan Renewal Agreed Minutes Of Meeting (AMM) sebagai perpanjangan kerja sama dari AMM tahun 2019. Penandantanganan oleh Dr. Safrida selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara yang diwakili Ketua Prodi Magister Manajemen Dr. Supar Wasesa dan Abdul Malek Bin Hassan selaku Pengarah atau Direktur Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin.

Masih menurut Yusrita, agenda lain yang juga sukses terlaksana adalah Visiting Lecture (Lecture Exchange Program), Benchmarking, dan program Community Service di Kampung Warna Warni Kuala Perlis.

“Seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar dan mendapatkan sambutan hangat dan pelayanan yang luar biasa oleh seluruh jajaran pihak PTSS yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan,” ujarnya.

