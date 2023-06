Peringati Hari Yoga Internasional, Konjen India di Medan Akan Hadirkan Anjasmara Sebagai Pemandu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Konsulat Jenderal (Konjen) India di Medan, akan menggelar perayaan Hari Yoga Internasional yang akan berlangsung pada 24 Juni 2023 mendatang, di Sampoerna Academy, Citra Garden Medan.

Hari Yoga Sedunia sendiri, jatuh pada 21 Juni, yang dirayakan seluruh dunia, dimana Konsulat India juga selalu merayakannya di setiap tahun.

Dimana tahun ini Konjen India turut menghadirkan guru yoga yang juga merupakan aktor Indonesia yakni Anjasmara.

Shubham Singh, Consul General of India menyampaikan, tema perayaan tahun ini adalah Yoga untuk Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam berarti Dunia adalah satu keluarga.

"Tema ini sangat relevan di dunia saat ini, di mana kita semakin saling terhubung. Yoga dapat membantu kita terhubung dengan diri sendiri, dengan satu sama lain, dan dengan dunia di sekitar kita," ujar Shubham dalam konfrensi pers di gedung Konsulat India, Rabu (7/6/2023).

Disebutnya Yoga juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta mendorong perdamaian dan harmoni.

Vasudhaiva Kutumbakam juga merupakan tema Presidensi G20 India. Yang merupakan satu Bumi, Satu Keluarga, Satu Masa Depan.

"Saya ingin mengundang semua untuk bergabung dengan kami untuk acara khusus ini. Ini adalah acara gratis, dan semua diundang untuk berpartisipasi," jelasnya.

Pada perayaan ini, Konjen India bekerja sama dengan Nirvana Yoga dalam menyelenggarakan acara tersebut.

Acara ini juga didukung oleh Dinas Pariwisata kota Medan, Sampoerna Academy, Tribe Fit, Kamalini Yoga, Kelas Fitness, Drishti, Yoga Flow, She you on the mat, Maestro, One Homy, CNT, Art of Yoga, Mini Studio Gandhi , Yayasan Ananda Marga, Supplier Minuman Indonesia, Unibis, Grand City Hall, Four Points by Sheraton, Jayanti Mahendi.

Dikatakan Shubham, tidak ada batasan atau target kuota, karna ini terbuka untuk umum, semua usia, jadi tidak ada batasan bagi peserta yang jngin hadir.

"Tergantung pada partisipasi, jika sampai di seribu, kita akan sangat senang, juga space yang kita sediakan dapat menampung jumlah tersebut," ungkapnya.

Di Indonesia ada tiga konjen India, satu diantaranya Medan, ada di Bali, dan Jakarta, ketiganya melaksanakan event ini setiap tahunnya.

"Acara ini dilaksanakan setiap tahunnya, biasanya partisipan mencapai 200-300 orang, diharapkan tahun ini bisa melampaui jumlah biasanya," tambahnya.

"Yoga Day sendiri adalah satu dari rangkaian peringatan hari kemerdekaan India. Dimana Yoga di India sering dilakukan, dari orang tua hingga anak-anak," pungkasnya.

(cr26/tribun-medan.com)