Ekspor Karet Sumut Naik Pada Mei 2023, Gapkindo: Tetapi Belum Normal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sempat turun pada April 2023, kinerja ekspor komoditas karet di Sumatera Utara pada pengapalan Mei 2023 mengalami peningkatan.

Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah mengatakan bahwa saat ini total volume eskpor karet alam Sumut pada pengapalan Mei naik kembali sebesar 30,15 persen secara MoM menjadi 29.137 ton

"Peningkatan ekspor pada Mei lalu masih jauh dari rata-rata ekspor bulanan atau belum normal, tetapi jika dilihat dari tahunan pada Mei 2022 ekspor Sumut terjadi kenaikan sebesar 11,85 persen dari 26.051 ton," ungkap Edy, Kamis (8/6/2023).

Dikatakannya, kinerja ekspor karet Sumatera Utara sejak tahun 2012 terus menunjukkan penurunan.

"Rata-rata bulanannya untuk 10 tahun terakhir hanya 35 ribu ton karet," sebutnya.

Dari 28 negara tujuan ekspor karet pada Mei 2023 ada sebanyak lima negara yang menjadi tujuan utama ekspor, diantaranya Jepang dengan presentase 28,48 persen, kemudian USA 19,09 persen, disusul Turki 8,6 persen, India 592 persen dan China 5,56 persen.

"Jepang tetap berada posisi nomor satu. Adanya kenaikan volume ekspor pada Mei dipengaruhi peningkatan volume ke USA, meningkat dari April sebesar 1.626 menjadi 5.562 pada Mei," Jelasnya

Dia menuturkan, kenaikan tersebut juga didorong dengan pertumbuhan penjualan ban Bridgestone sebesar 27 persen YoY di Amerika Serikat berdasarkan laporannya 15 Mei.

"Disamping itu, didorong juga akibat meningkatnya saham Goodyear setelah pada 11 Mei ivenstor utama menyurati Goodyear untuk melakukan perubahan untuk meningkatkan keuntungan, harga saham Goodyear melonjak 21 persen menyusul permintaan investor utama untuk meningkatkan profitabilitasnya melalui serangkaian perubahan," sebutnya.

Edy memprediksi, ekspor pada pengapalan Juni tidak banyak perubahan terhadap Mei karena permintaan karet dari China selaku konsumen nomor 1 dunia masih melambat.

"Harga masih bertahan rendah. Harga karet jenis TSR20 di bursa Singapura-SGX pada penutupan 7 Juni 2023 sebesar 134 sen AS per kilogram atau lebih rendah 2.29 sen," Imbuhnya

"Dari sisi pasokan, produksi kebun karet di Sumatera Utara diperkirakan masih belum normal karena adanya anomali cuaca panas yang akan berlanjut dengan dampak dari fenomena El Nino," tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, ekspor karet alami merupakan salah satu indikator yang menyebabkan terjadinya penurunan ekspor Sumatera Utara pada April 2023.

"Ada penurunan USD 24.7 juta untuk produk ekspor karet dan turunannya pada April 2023 dari sebelumnya 76.7 juta menjadi 51.9 juta," ungkap kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin.

Diketahui, nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada April 2023 mengalami penurunan sebesar 23.33 persen dari sebelumnya US$ 910,39 juta menjadi US$ 698,02 juta.

Adapun tiga Negara tujuan ekspor terbesar yang memiliki kontribusi terhadap nilai ekspor Sumut yaitu Tiongkok, Amerika Serikat dan India.

"Ekspor ke Tiongkok pada April 2023 merupakan yang terbesar yaitu US$ 112,24 juta diikuti Amerika Serikat sebesar US$ 85,49 juta dan India sebesar US$ 57,06 juta dengan kontribusi ketiganya mencapai 36.50 persen," tuturnya.

(cr10/tribun-medan.com)