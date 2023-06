Matangkan Persiapan PON 2024, Biliar Sumut Berencana Try Out ke Vietnam dan India

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Untuk mematangkan persiapan para atletnya, Pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatra Utara berencana melakukan try out ke luar negeri. Hal itu guna menatap PON Aceh-Sumut, 2024 mendatang.

Pelatih sekaligus Kabid Binpres POBSI Sumut, Resa Rangkuti menyebut, program try out ke luar negeri direncanakan ke Vietnam dan India. Menurutnya, dua negara itu memiliki kualifikasi yang sesuai dengan program yang dibuat.

"Bener kita ada rencana untuk training camp dan try out untuk para atlet. Rencana untuk try out ke Vietnam dan India, sesuai dengan divisi-divisinya. Vietnam rencananya untuk divisi pool dan carom, India untuk divisi English dan snooker," katanya kepada Tribun Medan, Kamis (8/6/2023).

Lanjutnya, jika persiapan program berjalan lancar, agenda try out dan training camp ke Vietnam dan India bakal dilaksanakan, pada rentang Agustus sampai September mendatang.

Resa juga mengatakan, program ini direncakan menyasar semua atlet yang sedang bersiap di pemusatan pelatihan daerah (pelatda).

Bilangnya, setidaknya ada 20 atlet yang tengah melakoni persiapan di pelatda.

"Karena di negara-negara tersebut memang terdapat atlet-atlet terbaik untuk di divisi nya masing-masing. Harapannya bisa dibawa seluruh atletnya. Yang kita persiapkan ada 20 orang atlet," ujarnya.

Resa mengatakan, program try out ini memiliki target untuk menambah jam terbang dan pemantapan teknik buat para atlet.

Apa lagi dengan target yang sudah dipatok untuk meraih medali emas di PON Aceh-Sumut 2024.

Lanjut Resa, hingga saat ini anak didiknya masih bersiap untuk mematangkan persiapan fisik jelang tes fisik yang dibiat oleh KONI Sumut, pada Juni mendatang.

Hal ini merupakan satu di antara program pemantapan jelang PON.

"Untuk sampai dengan saat ini persiapan lebih kepada persiapan kondisi fisik untuk menghadapi tes fisik KONI Sumut tahap 2, 11 Juni ini. Alhamdulillah progress kondisi atlet cukup baik dan bugar," ucapnya.

"Harapan nya dengan adanya try out ini bisa meningkatkan kondisi teknis dan mental para atlet untuk mencapai prestasi maksimal pada PON ke-XXI nanti," katanya lagi.

(cr12/tribun-medan.com)