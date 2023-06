Sinopsis Drakor Decoy 2, Misteri Pembunuhan Berantai yang Sulit untuk Dipecahkan

Drakor Decoy 2 atau dikenal juga dengan The Bait merupakan lanjutan drama Decoy musim pertama. Drakor Decoy 2 ini sudah dirilis pada pada 7 April 2023 lalu.

TRIBUN-MEDAN.COM – Drakor Decoy 2 atau dikenal juga dengan The Bait merupakan lanjutan drama sebelumnya yang berjudul sama.

Decoy 2 ini akan menceritakan tentang bagaimana kasus pembunuhan berantai tersebut masih belum terpecahkan dan menjadi teka-teki.

Drakor Decoy 2 disutradarai oleh Kim Hong Seon yang telah dirilis pada pada 7 April 2023 lalu.

Serial ini menampilkan aktor dan aktris seperti Jang Geun Suk, Heo Sung Tae, dan Lee Elijah.

Pada musim sebelumnya, Decoy mengisahkan tentang Gu Do Han (Jang Geun Suk), seorang pengacara yang menjadi detektif untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan.

Kasus tersebut melibatkan seorang penipu terkenal yang telah meninggal delapan tahun yang lalu.

Decoy 2 akan fokus pada kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan dan masih menjadi misteri.

Gu Do Han, sekarang menjadi detektif setelah meninggalkan profesi pengacara, berusaha mengungkap kasus masa lalu yang terkait dengan kasus terbaru yang sedang ia tangani.

Dalam penyelidikannya, ia bertemu dengan seorang reporter bernama Cheon Na Yeon.

Kasus yang ditangani Gu Do Han berawal dari CEO BIGS Networks bernama No Sang Cheon, yang melakukan penipuan dan berhasil mengumpulkan investasi senilai 5 miliar won dari orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran bisnisnya.

No Sang Cheon kemudian melarikan diri dan polisi menemukan mayatnya di China, di lokasi persembunyiannya.

Pihak berwenang menganggap kasus No Sang Cheon sudah terpecahkan. Namun, Gu Do Han menemukan fakta bahwa korban-korban No Sang Cheon kembali merasa terancam delapan tahun setelah kematian penipu tersebut.

Mereka mengklaim bahwa No Sang Cheon datang untuk membunuh mereka. Meskipun Gu Do Han yakin bahwa penipu tersebut sudah mati, ia mulai meragukan apakah No Sang Cheon benar-benar meninggal seperti yang dilaporkan polisi.

Apakah mayat No Sang Cheon telah diganti oleh orang lain? Akankah Gu Do Han dapat memecahkan teka-teki dalam kasus yang rumit ini jika No Sang Cheon memang hidup kembali?