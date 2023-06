Tuai Pujian Dunia di AGT 2023, Putri Ariani: Walaupun Tidak Melihat, Aku Pengin Dilihat Semua Orang 

TRIBUN-MEDAN.com - Tuai pujian dunia di Americas Got Talent 2023, ucapan Putri Ariani saat mengikuti Indonesians Got Telent 2014 lalu viral lagi.

Bak ucapan jadi kenyataan, Putri Ariani ternyata sempat mengucapakan kalimat yang membuat dirinya selalu termotivasi.

Diberitakan sebelumnya, Putri Ariani menjadi sorotan pasca mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell, juri AGT 2023.

Penyanyi Tunanetra Asal Indonesia Dapat Golden Buzzer di Americas Got Talent, Ini Sosok Putri Ariani (Instagram)

Penampilannya di panggung dunia itu sukses membuatnya menjadi trending di media sosial

Jadi perbincangan di Tanah Air, Putri Ariani ternyata sudah pulang ke Indonesia.

Ia hadir pada press conference Indonesia’s Got Talent season 2 di studio di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/6/2022).

Dikatakan Putri ia tak bisa menggambarkan kebahagiaannya setelah mendapatkan golden buzzer di AGT 2023.

"Betapa bangganya Putri. Oh my God, aku enggak bisa (mendeskripsikan),” kata Putri.

Ia pun menjadi bukti untuk tidak takut mengejar cita-cita meski memiliki keterbatasan.

“Jangan takut mengejar mimpinya, meraihnya. Kamu setara dan mampu,” kata Putri.

Kesuksesan Putri ini pun membuat video lamanya di panggung Indonesia’s Got Talent menjadi viral lagi.

Fakta Sosok Putri Ariani yang dapat Golden Buzzer, Ternyata Jago Ngaji, Suaranya Tuai Pujian (Ig@putriariani)

Sama seperti di AGT 2023, Putri juga menuai pujian saat tampil di Indonesia’s Got Talent 2014.

Putri Ariani membuat para juri Indonesia Got Talent saat itu yakni Anggun C Sasmi, Indy Barends, Jay Subiyakto, dan Ari Lasso terpukau saat membawakan lagu Don’t You Remember dari Adele.

Dalam kesempatan itu, Ismawan, ayah Putri alasan setia selalu mendampingi anaknya dari audisi hingga saat ini.

