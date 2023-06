Drama Battle for Happiness, Kisahkan Kehidupan Sengit Para Sosialita, Berikut Link Nontonya

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Battle for Happiness adalah drama Korea Selatan terbaru yang dirilis pada tahun 2023.

Battle for Happiness disutradarai oleh Kim Yun Cheol yang juga menyutradarai drama Becoming Witch (2022) dan The Lady in Dignity (2017).

Drama Battle for Happiness dibintangi oleh Lee El, Jin Seo Yeon, dan Lee Je Yeon.

Drama ini bercerita tentang tiga ibu dari latar belakang berbeda yang bersaing ketat di media sosial untuk tampil paling bahagia.

Ibu-ibu tersebut adalah Song Jeong A (Jin Seo Yeon), Kim Na Young (Cha Ye Ryun), dan Oh Yoo Jin (Park Hyo Joo).

Sementara itu, ada juga Hwang Ji-Ye (Woo Jung-Won), seorang ibu yang bekerja di sebuah bank.

Ia bukan salah satu dari tiga ibu yang bersaing, namun ia mampu mengamati mereka dari dekat. Ketika salah satu dari ketiga ibu tersebut meninggal secara misterius, ia mengajak

Jang Mi Ho (Lee El) untuk mengungkap rahasianya.

Jang Mi Ho bekerja sebagai wakil di departemen pemasaran bank. Bagaimana kelanjutan kisah drama Battle for Happiness?

Saksikan drama Battle for Happiness yang kini tayang di Prime Video.

Link Nonton Drama Battle for Happiness

Episode 1 : https://www.dailymotion.com/video/x8lex7b

Episode 2 : https://www.dailymotion.com/video/x8lge7o

Episode 3 : https://www.dailymotion.com/video/x8lgp0x

Episode 4 : https://www.dailymotion.com/video/x8j6m80

(cr30/tribun-medan.com)