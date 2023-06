SEDANG BERLANGSUNG PSM vs Bali United Asia Champions League, Link Nonton PSM vs Bali United via HP

Bali United

Live Streaming PSM Makassar vs Bali United Malam Hari Ini, Sabtu 10 Juni, Imbang di leg 1, Prediksi Skor: Akses Link via HP, Ini Head to Head dan Susunan Pemain. Sebelumnya, Berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali United bermain imbang 1-1 melawan PSM Makassar, Selasa (6/6/2023).