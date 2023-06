Agustus, Sumut Akan Ekspor Jahe Segar Perdana ke Amerika Serikat, 60 Ton Per Bulan

PT. Toba Barika Borneo dan Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sumatera Utara Ujiana Sianturi melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Komoditas jahe segar asal Sumatera Utara direncakan akan melakukan ekpor perdana ke Amerika Serikat pada Agustus 2023 mendatang, dengan estimasi nilai ekspor sebesar $210.000.

Hal tersebut menunjukkan potensi yang besar dalam ekspor jahe segar dari Sumatera Utara ke Amerika.

"Jika tidak ada perubahan, ekspor jahe segar asal Sumut akan dilakukan dua bulan kedepan, kita lihat saja," ujar Ujiana Sianturi, Ketua Asosiasi UMKM Sumut sekaligus Pemilik PT Alfa Gemilang Sejahtera

Dikatakannya, masuknya jahe segar dari Sumatera Utara ke pasar Amerika telah memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA).

"Melalui pendatangan MoU yang dilakukan dengan sebuah perusahaan ekspor yaitu PT. Toba Barika Borneo, berkomitmen untuk memfasilitasi masuknya jahe segar dari Sumatera Utara ke pasar Amerika dengan memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA). Dalam hal ini PT. Toba Barika Borneo telah memenuhi persyaratan FDA, sehingga Jahe Sumatera Utara siap memasuki pasar Amerika dengan standarisasi yang ditetapkan," sebutnya

Adapun ekspor jahe segar tersebut berasal dari Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba yang rencanakan akan diekspor sebanyak 60 ton per bulannya dengan harga berkisar 3 dolar AS per kilogram.

"Minimal 60 ton per bulannya sesuai permintaan buyer dari USA," kata Ujiana.

Dia berharap, melalui perdagangan internasional ini para petani jahe di Sumut dapat sejahtera.

"Ini merupakan kesempatan bagus untuk memajukan pertanian di Sumut. Saya berharap para petani jahe tetap semangat , mumpung sedang ada pasar yang bagus untuk jahe dan supaya memperhatikan terkait Budi dayanya," Pungkasnya.

Diketahui, PT. Toba Barika Borneo dan Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sumatera Utara Ujiana Sianturi telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun kerjasama dalam ekspor jahe segar dengan HS Code [091011].

(cr10/tribun-medan.com)