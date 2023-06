Drakor Our Blooming Youth, Kisah Putra Mahkota yang Terkena Kutukan Misterius, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com - Drakor Our Blooming Youth merupakan drama Korea bergenre sageuk yang mengisahkan Putra Mahkota baru yang menghadapi sebuah kutukan misterius.

Drakor Our Blooming Youth disutradarai oleh Lee Jong Jae yang juga merupakan sutradara dari drama sageuk populer, yakni 100 Days My Prince.

Naskah drakor Our Blooming Youth ini ditulis oleh Jung Hyun Jung yang merupakan penulis dari drama romantis Because It's First Time, Lovestruck in the City, dan lainnya.

Drama Our Blooming Youth ini menjadi drama saeguk pertama Jeon So Nee

Our Blooming Youth adalah drama saeguk pertama bagi Jeon So Nee. Dia adalah seorang aktris baru yang juga akan membintangi drama Korea asli Netflix berjudul Parasite: The Grey.

Sementara itu, bagi Park Hyung Sik, ini adalah drama saeguk keduanya setelah drama Hwarang yang ditayangkan pada tahun 2016.

Jika Anda ingin menonton drama Korea ini, Anda dapat mengaksesnya secara legal di platform streaming Prime Video dengan subtitle Bahasa Indonesia.

Our Blooming Youth adalah drama romantis misteri terbaru yang dibintangi oleh Park Hyung Sik (Hwarang, Happiness) dan Jeon So Nee (Encounter, Parasyte: The Grey).

Sinopsis Our Blooming Youth

Our Blooming Youth menceritakan tentang Lee Hwan (Park Hyung Sik), seorang Putra Mahkota baru yang menghadapi kutukan misterius.

Sementara itu, Min Jae-yi (Jeon So Nee) tiba-tiba menjadi tersangka ketika keluarganya dibunuh.

Pada saat yang sama, Lee Hwan secara diam-diam menderita akibat kutukannya, sementara Min Jae-yi berusaha membersihkan namanya.

Akhirnya, mereka bekerja sama melindungi satu sama lain dan menemukan kebenaran di balik kutukan dan pembunuhan yang mereka hadapi. Dalam proses tersebut, timbul rasa cinta yang istimewa di antara mereka.

Jae-yi adalah seorang calon istri dan ibu yang baik. Namun, nasib berkata lain. Empat hari sebelum pernikahannya, seluruh anggota keluarga Jae-yi tewas dibunuh.

Keadaan ini malah membuat Jae-yi menjadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Ia kemudian berusaha membersihkan namanya dan mencari fakta di balik tragedi tersebut.