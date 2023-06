LIRIK LAGU Putri Ariani LONELINESS yang Dinyanyikan Putri di America’s Got Talent Dilengkapi Artinya

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah lirik lagu Loneliness yang dinyanyikan Putri Ariani di America’s Got Talent.

Putri Ariani menjadi lebih dikenal dunia setelah tampil di America’s Got Talent.

Lagu Loneliness yang dinyanyikan Putri Ariani asal Indonesia tersebut menuai decak kagum para juri dan penonton.

Berikut arti lirik Loneliness Putri Ariani America’s Got Talent.

Lagu Loneliness diciptakan dan ditulis oleh Putri Ariani sebelum akhirnya ia bawakan saat audisi di America’s Got Talent.



Berikut arti lirik Loneliness, Putri Ariani:

Aku ingat saat kita masih satu

I remember when we still one

Tawa Anda, suara Anda, dan mata cerah Anda

Your laugh, your voice, and your bright eyes

Kita bersama dalam cinta ini

We're together in this love

Janji kita akan selamanya

Promise we'll forever