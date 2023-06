Hotel Santika Garut Gelar Pengajian Bersama Anak Yatim dan Serahkan Donasi Alquran Kompas Gramedia

TRIBUN-MEDAN.com - Hotel Santika Garut menggelar pengajian bersama anak yatim Panti Asuhan Al-Amin, Muhammadiyah dan RW 07, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut di ballroom Santika 8 Hotel Santika Garut (12/6/2023).

Kegiatan ini menjadi sarana bagi Hotel Santika Garut untuk berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Baca juga: Hotel Santika Premiere Dyandra Menyediakan Promo Paket Buka Puasa All Your Can Eat

Anak-anak panti asuhan diundang untuk mengikuti pengajian bersama seluruh karyawan Hotel Santika Garut.

Usai mendengarkan tausiyah yang disampaikan oleh ustaz, anak-anak dan karyawan makan bersama di Maranta Resto Hotel Santika Garut.

“Sebagai salah satu bentuk kepedulian kami terhadap sekitar sekaligus berbagi keberkahan bersama ini merupakan program rutin, di mana setiap tiga bulan sekali kami mengundang anak yatim dari 2-3 panti asuhan untuk pengajian di hotel.” kata General Manager Hotel Santika Garut Deni Mulyana.

Tidak hanya berbagi, kegiatan ini sekaligus ingin memberi kesempatan kepada para anak yatim untuk merasakan pengalaman makan di hotel.

HR Manager Hotel Santika Garut, Dewi Shinta Sirait menyatakan pengalaman ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dan mendekatkan karyawan dengan anak-anak yatim, juga memberi sedikit kebahagiaan dan semangat bagi anak-anak yatim.

Kegiatan pengajian bersama kali ini semakin istimewa karena Tim CSR dan Community Relations Kompas Gramedia turut hadir untuk memberikan donasi Al Quran kepada panti asuhan.

Baca juga: Syukuran Kompas Gramedia 2023 Angkat Tema CollaborAction, Bawa Semangat Bersinergi dan Kolaborasi

“Kompas Gramedia senantiasa mendorong unit bisnisnya untuk berkontribusi kepada masyarakat sekitar wilayah unit tersebut berada. Selain untuk mempererat silaturahmi, juga sebagai wujud kepedulian kepada sesama. Donasi Al Quran adalah bentuk dukungan Kompas Gramedia terhadap kegiatan berbagi yang diselenggarakan oleh Hotel Santika Garut,” ujar CSR & Community Relations Kompas Gramedia, Murtanih.

Public Relations Hotel Santika Garut, Fani Diniswhari menyatakan bahwa Hotel Santika Garut selalu terbuka terhadap berbagai pihak yang ingin menjadi mitra dalam program kontribusi sosial.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, harapannya dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

(*/tribun-medan.com)