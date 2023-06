Lirik Lagu Batak Maria Marsada Band Dilengkapi Chord Gitar Nada Dasar C

TRIBUN-MEDAN.COM – Lirik dan chord gitar Lagu Batak Maria yang dipopulerkan oleh Marsada Band.

Adapun chord gitar Lagu Batak Maria dari Marsada Band dalam artikel ini cocok untuk pemula, karena kuncinya dari nada dasar C.

Ini dia chord gitar Lagu Batak Maria yang dibawakan oleh Marsada Band.

Chord dan Lirik Lagu Batak Maria

INTRO:

C- Em - F - C

G - F - C - G

*

C Em F

Nang pe naung muli ho ito hasian

C

Nang pe dao ho sian au

G F

Anggo rohakku sai hot do i ito

C G7

Sahat sodi na mate au

**

C Em F

manghirim au di hahorom, hasian

C

Manghirim au di janjimi

G F

Nunga martaon au paima-ima ho

C

Surat sabik-bik pe so ro

Reff:

C G

Maria... holan na marsak au ito

F G C G

Si..pata sai ro do tu nipikku bohimi

C G

Maria... Taringot au naung salpui

F G C

Maria... sega nai pikkiranki marningot ho

A# G

Maria didia ho.....

INTRO: