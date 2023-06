Nyanyiannya Buat Tentara Israel Menangis, Ini Sosok Nabila Taqiyyah: Awalnya Takut Ketemu Tentara

TRIBUN-MEDAN.com - Nama penyanyi Nabila Taqiyyah baru-baru ini mencuri perhatian netizen.

Bagaimana tidak, nyanyiannya mampu membuat tentara Israel menangis.

Nabila Taqiyyah menceritakan momen saat membuat tentara Israel menangis lewat suaranya.

Saat itu, Nabila sedang membuat konten Ome TV dan memilih server Israel.

Nabila pun dihubungkan dengan seorang tentara.

Awalnya, Nabila mengaku takut untuk ngobrol atau bahkan bernyanyi di depan tentara Israel.

"Aku mencoba main di server Israel. Aku enggak kepikiran ketemu tentara Israel. Pas dapat, aku lumayan takut, karena ngomong sama tentara gimana. Aku coba say hi, ngobrol. Terus aku bilang, aku ingin ngobrol," kata Nabila saat ditemui Kompas.com di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (13/6/2023).

Penyanyi asal Aceh itu pun menyatakan niatnya untuk menyanyikan lagu "We Will Not Go Down" dari Michael Heart.

"Terus aku bilang ke dia mau nyanyikam 'We Will Not Go Down'," ujar Nabila.

Menurut Nabila, lagu tersebut sebenarnya mewakili isi hati orang Palestina.

"Itu kan mewakiki isi hati para orang Palestina. Aku pun menyampaikan lirik lagu itu ke dia," ungkap Nabila.

"Dia mengerti apa yang aku maksud dan dia menangis akhirnya," lanjut Nabila.

Runner-up Indonesian Idol Musim XII itu mengatakan, Ome TV adalah salah satu platform yang berarti di perjalanan kariernya sebagai penyanyi.

Pada 2020, Nabila mulai membuat konten di Ome TV.