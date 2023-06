Sinopsis Drakor King of Desert, Kisah Dua Kelompok yang Memiliki Pemikiran Berseberangan

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor King of Desert atau juga dikenal dengan The King of Desert merupakan drama yang mengisahkan tentang pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang percaya bahwa uang adalah segalanya, dan mereka yang berpendapat sebaliknya.

King of Desert ini adalah karya kolaborasi WATCHA dengan penulis Kim Bo Tong yang pernah menulis webtoon hits Amanza dan D.P. dimana keduanya sudah dijadikan drama.

Drama King of Desert ini disutradarai oleh Kim Bo-Tong, Lee Tak, dan Lee Tae-Dong dengan total sebanyak 6 episode.

Drakor ini dimeriahkan oleh sejumlah aktor dan aktris ternama seperti Jin Goo, Yang Dong Geun, Jang Dong Yoon, dan masih banyak lagi.

Akting para pemeran drama ini tak perlu diragukan lagi.

Seperti diketahui, Jin Goo pernah berperan dalam drama Untouchables, Mr. Sunshine, Legal High, dan A Superior Day adalah drama keren lainnya.

Sementara itu, Yang Dong Geun pernah berperan dalam beberapa drama seperti Cheer Up, The Forbidden Marriage, Connect, dan film Yaksha: Ruthless Operations.

Sedangkan Jang Dong Yoon sudah memiliki banyak drama baru setelah King of the Desert, yaitu My Man is Cupid, Daily Dose of Sunshine, dan Oasis.

The King of Desert akan menyoroti kisah orang-orang biasa yang menghadapi pilihan yang mengubah hidup. Jin Goo tampak menjadi seorang CEO alias bos yang percaya kalau orang akan selalu dihadapkan pada pilihan, baik itu besar maupun kecil.

Yang Dong Geun memerankan Dong Hyun dan dia punya putri bernama Seo Eun yang diperankan oleh Park Ye Rin. Jang Dong Yoon memerankan polisi bernama Cheon Woong, dan Kim Jae Hwa menjadi seorang YouTuber bernama Hyun sook.

The King of The Desert mengisahkan lima orang yang menghadapi pilihan hidup.

Kelima orang itu adalah Dong Hyun (Yang Dong Geun), Cheon-Woong (Jang Dong-Yoon), Hyun-Sook (Kim Jae-Hwa), Hae-Il (Lee Hong-Nae), dan Ki-Joo (Jung Yi Seo).

Mereka terbagi atas dua kelompok yang berbeda.

Kelompok pertama memiliki prinsip bahwa uang adalah segalanya, sementara kelompok kedua berprinsip bahwa uang bukanlah segalanya.