2 Pria Pemilik Narkotika Terjaring Saat Operasi Antik Satnarkoba Polres Tanjungbalai

TRIBUN-MEDAN.COM, TANJUNGBALAI-Satres Narkoba Polres Tanjungbalai mengamankan 2 PRIA laki pemilik narkotika jenis sabu, Rabu (14/06/2023) di Jalan Pattimura Lingkingan III Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan di Jalan Kenari Gang batu Lingkungan 4 Kelurahan Karya.

Kedua tersangka berinisial AS alias GT (36) warga Jln Pattimura Pantai Burung dan SD alias I (48) warga Jalan Kenari Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai.

Kapolres Tanjungbalai AKBPnAhmad Yusuf Afandi SIK MM melalui Kasat Narkoba AKP R Silalahi mengatakan kronologis kejadian, penangkapan dilakukan saat operasi antik Satres Narkoba Polres Tanjung balai di bawah pimpinan Kanit I dan Kanit II bersama dengan opsnal melakukan penindakan terhadap kasus Narkotika.

Kata AKBP Yusuf, sebelumnya tim mendapat informasi dari masyarakat yang adanya seorang 2 pria yang memiliki dan menjual narkotika jenis shabu didalam sebuah rumah.

Berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan laki-laki tersebut sedang berada didalam sebuah rumah di Jalan Pattimura Lingkungan III Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan kota Tanjung balai.

Kemudian personil Sat Resnarkoba yang berpakaian sipil langsung mendatangi rumah tersebut dan AS.

Selanjutnya tim melakukan penggeledahan rumah milik AS alias GT yang disaksikan Kepling dan mendapati 1 bungkus plastik sedang klip transparan yang didalamnya berisi 9 bungkus plastik kecil klip transparan diduga berisi narkotika jenis shabu di lantai rumahnya.

Kemudian, 1 lembar potongan plastik asoy warna hitam yang berisi 1 bungkus plastik sedang klip transparan berisi narkotika jenis sabu di temukan di dalam dispenser, 1 buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 buah timbangan elektrik warna putih dan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong.

"Setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap AS alias GT dan didapat uang tunai Rp.158.000 di saku celana belakang yang diakuinya uang hasil penjualan narkotika jenis shabu,"kata Kapolres AKBP Yusuf.

Kemudian dilakukan introgasi terhadap AS alias GT mangatakan bahwa yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah benar miliknya dan didapat dari seorang laki2 yang bernama SD alias I.

Lalu, tim melakukan pengejaran terhadap laki2 an SD alias I yang atas pengakuan AS alias GT rumahnya terletak di Jalan Kenari Gang Batu Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjung Balai Selatan.

Setelah sampai di TKP, SD alias I mencoba melarikan diri namun personil mengejar dan berhasil mengamankan.

Kemudian tim melakukan penggeledahan rumah milik SD alias I dengan didampingi kepling setempat dan mendapatkan 2 (dua) buah kaca pirex yang didalmnya diduga berisi narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik kecil klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, uang tunai Rp.1.200.000 yang diakuinya uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang diberikannya kepada AS alias GT.

Menjawab interogasi polisi, SD alias I mengatakan bahwa benar barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang diamankan dari AS alias GT adalah benar miliknya dan didapat dari seorang yang saat ini masih dalam penyelidikan dan pengembangan laki-laki yang diamankan an. AS alias GT dan SD alias I serta Barang Bukti yg disita dan diamankan dibawa ke kantor Polres Tanjung Balai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (Jun-tribun-medan.com).