NASIB Spalletti Beri Scudetto Dipecat Napoli, Resmi Diganti Rudi Garcia Eks Bos Ronaldo di Al Nassr

TRIBUN-MEDAN.com - Klub juara Liga Italia Serie Napoli resmi memecat Luciano Spalletti dari kursi panas pelatih.

Yang mengejutkan, Napoli resmi menunjuk Rudi Garcia sebagai pelatih barunya.

Napoli mengumumkan penunjukan Rudi Garcia sebagai pelatih pada Kamis (15/6/2023) waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Rudi Garcia yang juga mantan bos Cristiano Ronaldo saat di Al Nassr itu ibarat menukar nasib dengan Luciano Spalletti.

Lewat akun resmi, sang juara bertahan Liga italia tak menjabarkan durasi kontrak untuk masa kerja Garcia.

Kedatangan pria Prancis berusia 59 tahun itu juga dikonfirmasi presiden klub, Aurelio De Laurentiis.

"Saya senang mengumumkan bahwa, setelah bertemu dan berunding dengannya selama 10 hari terakhir, Mister Rudi Garcia akan menjadi pelatih Napoli," twit De Laurentiis.

"Ucapan selamat datang yang tulus untuknya dan semoga sukses besar!" lanjutnya.

Baca juga: Hengkang ke Inter Miami, Lionel Messi OTW Raih Gelar Pertama, Bakal Jadi Kolektor Trofi Terbanyak

Baca juga: SEMASA HIDUP, Ini 10 Rekrutan Termahal Berlusconi di AC Milan, Ronaldinho Kalah dari Eks Kernet

Momen perkenalan Cristiano Ronaldo sebagai pemain Al Nassr bersama Rudi Garcia (kiri), 3 Januari 2023. Pemecatan Garcia membuat Ronaldo punya 11 pelatih hanya dalam 4 tahun terakhir. (JORGE FERRARI/AFP)

Masih segar dalam catatan karier Garcia bahwa dia akhirnya kembali bertugas di balik kemudi setelah berpisah dari tim yang diperkuat Cristiano Ronaldo, Al Nassr.

Klub Arab Saudi tersebut bersama Garcia memutuskan pecah kongsi pada 13 April lalu.

Ia memoles Al Nassr selama 10 bulan.

Bagi Garcia, Liga Italia jelas bukan medan tempur yang asing.

Dia berpengalaman membesut klub rival lokal, AS Roma, pada 2013-2016.

Rudi Garcia's win percentage at his last five clubs: