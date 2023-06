Xiaomi 14 Pro Dikabarkan Hadir dengan Layar Melengkung serta Bezel Tipis

TRIBUN-MEDAN.com - Xiaomi kabarnya tengah menyiapkan smartphone flagship Xiaomi 14 Pro, yang menjadi bagian dari Xiaomi 14 series.

Meski belum dikonfirmasi secara resmi, bocoran terkait keberadaan smartphone flagship tersebut sudah beredar di media sosial. Terbaru, bocoran desain Xiaomi 14 Pro beredar di internet.

Bocoran Xiaomi 14 Pro tersebut pertama kali diumbar oleh tipster (pembocor) gadget kenamaan, Ice Universe di jejaring sosial Twitter.

Berdasarkan render tiga dimensi (3D) yang dibagikan Ice Universe, Xiaomi 14 Pro tampak memiliki layar yang luas dan bezel (bingkai layar) yang sangat tipis di keempat sisinya.

Dengan bezel seperti ini, ponsel ini kemungkinan bisa menghadirkan efek layar penuh (full screen) untuk penggunanya seperti dilansir dari Kompas.

Sebuah ponsel dapat dikatakan memiliki efek layar penuh jika bezelnya sangat tipis dan rasio layar ke bodinya mendekati 100 persen.

Keempat sisi layar itu juga terlihat memiliki lengkungan (quad-curved). Di tengah atas layar, terdapat lubang (punch hole) yang memuat kamera selfie.

Bila dibandingkan dengan desain pendahulunya, Xiaomi 13 Pro, smartphone ini sekilas terlihat sama karena layar lengkung dan modul kamera yang melengkapinya.

Akan tetapi, bezel Xiaomi 14 Pro tampak lebih "ramping" terutama di sisi bawah layar alias dagu.

Dengan desain yang tampak lebih "ramping" itu, Ice Universe menyebut bahwa Xiaomi kemungkinan akan menggantikan posisi Samsung sebagai pesaing Apple dari segi desain ponsel.

Xiaomi will gradually replace Samsung to compete with Apple in design, and Samsung is already old. From Note10 to S23 Ultra, the chin of Samsung's mobile phone has not improved and there is no enterprise.