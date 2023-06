Drakor Behind Your Touch, Drama yang Diperankan Suho EXO, Berikut Sinopsisnya

Suho EXO akan berperan dalam drama bergenre fantasi dengan judul Behind Your Touch

TRIBUN-MEDAN.com – Drakor Behind Your Touch merupakan drama yang mengisahkan tentang orang-orang yang tinggal di desa pertanian.

Drama Behind Your Touch digarap oleh sutradara Kim Seok Yoon, yang sebelumnya menggarap beberapa drama seperti The Light in Your Eyes, Law School, serta My Liberation Notes.

Behind Your Touch dibintangi oleh Han Ji Min dengan memerankan tokoh Bong Ye Bun yang berprofesi sebagai dokter hewan, yang akan beradu akting dengan aktor tampan Lee Min Ki.

Selain Han Ji Min dan Lee Min Ki, drama ini juga dibintangi actor dan aktris ternama lainnya seperti Suho EXO, Park Hyuk Kwon, dan Joo Min Kyung.

Di drama ini, Suho EXO akan berperan sebagai seorang mahasiswa yang bernama Sunwoo.

Tentu kehadiran Suho sangat dinanti-nati oleh para pendengarnya.

Sebelumnya Suho pernah membintangi Prime Minister and I, The Universe’s Star, Rich Man, How Are You Bread, dan lainnya.

Sinopsis Drakor Behind Your Touch

Drama Korea terbaru "Behind your Touch" mengisahkan tentang seorang dokter hewan yang memiliki kemampuan psikometri yang bertemu dengan seorang detektif yang penuh semangat.

Keduanya saling jatuh cinta saat mereka bekerja sama dalam menangani kasus kejahatan di sebuah kota kecil di Mujin, Provinsi Chungjeong.

Han Ji Min akan memainkan peran seorang gadis bernama Ye Boon, yang memiliki kepribadian manis dan cerdas.

Sejak kecil, Ye Boon bercita-cita menjadi dokter hewan, namun ia tidak dapat mewujudkannya ketika ia dewasa.

Sayangnya, ia terjebak dalam pekerjaan yang tidak disukainya dan hanya bekerja di kampung halamannya sendiri, tepatnya di sebuah kota kecil Mujin, Provinsi Chungjeong.

Namun, kehidupannya yang tidak sesuai harapan berubah ketika ia mengembangkan kemampuan psikometri saat mengunjungi peternakan sapi di kampungnya.

Suatu hari, saat mengunjungi peternakan sapi tersebut, Ye Boon secara tiba-tiba mendapatkan kekuatan psikometri dan bertemu dengan detektif yang penuh semangat bernama Jang Yeol, yang diperankan oleh Lee Min Ki.

Namun, awal pertemuan mereka tidak berjalan mulus karena Ye Boon salah mengartikan Jang Yeol sebagai seorang pria cabul yang ingin melukainya.

Setelah penjelasan yang panjang, kesalahpahaman itu akhirnya terselesaikan dan keduanya menjadi dekat serta saling mengandalkan satu sama lain.

Bahkan, Ye Boon dan Jang Yeol memutuskan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan, termasuk kasus pembunuhan.

cr31/tribun-medan.com)