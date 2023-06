Line Up Pemain Timnas Indonesia vs Argentina, Kalah Kelas, Ini Prediksi Skor Argentina vs Indonesia

(Kirill KUDRYAVTSEV /AFP)

Kapten Lionel Messi (paling kiri) dan para pemain timnas Argentina. Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Argentina, Senin 19 Juni 2023, H2H, Line Up dan Link Live Streaming di FIFA Matchday. Lionel Messi dipastikan tidak main dalam laga Argentina vs Indonesia di Jakarta. Kepastian ini telah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.