Berita Populer, Sikap Tak Biasa Suami saat Tahu Istri Selingkuh, PSMS Umumkan Tim Pelatih

1. Tau Sang Istri Hamil Anak Sahabatnya, Pria Ini Pilih Tak Ambil Pusing, Ternyata Punya Maksud Lain

Ilustrasi Perselingkuhan.(Internet)

TRIBUN-MEDAN.com – Ada udang di balik batu tampaknya cocok untuk menggambarkan situasi rumah tangga pasutri yang mengalami keretakan hingga berujung pada balas dendam suami atas perselingkuhan istri.

Kisah balas dendam suami atas perselingkuhan istri itu cukup membuat warganet geleng kepala lantaran begitu tak biasa.

Dikutip dari eva.vn, kisah balas dendam suami atas perselingkuhan istri itu menimpa pasutri yang telah menikah dan hidup bersama selama 4 tahun

Meskipun telah lama bersama keduanya belum juga dikaruniai buah hati lantaran sama-sama memiliki masalah.

Sang suami adalah sosok yang lembut, sedangkan sang istri merupakan sosok yang terampil, kehidupan keduanya begitu damai, hanya ada konflik kecil sesekali.



2. Dorong Hidup Sehat Seimbang, RSI Gelar Health Talk Edukasi Pentingnya Protein Ikan

Menyambut Hari Keluarga Nasional, Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) mengedukasi mayarakat Indoensia tentang pentingnya manfaat protein ikan.(TRIBUN MEDAN/HO)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menyambut Hari Keluarga Nasional, Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) mengedukasi mayarakat Indonesia tentang pentingnya manfaat protein ikan.

Merujuk data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), angka konsumsi ikan di Indonesia sebesar 56,48 kg/kapita pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 2,39 persen dibandingkan pada 2021 yang sebesar 55,16 kg/kapita.