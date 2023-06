Drakor Can We Be Strangers, Kisah Kang So Ra jadi Pengacara Spesialis Perceraian, Simak Sinopsisnya

Drama Korea Can We Be Strangers tayang sejak Rabu (18/01/2023) lalu dengan genre romansa yang dibalut dengan komedi.

TRIBUN-MEDAN.COM - Can We Be Strangers merupakan drama Korea yang mengisahkan tentang perceraian seorang wanita bernama Oh Ha Ra yang diperankan oleh Kang So Ra.

Drama Can We Be Strangers ini tayang pada Rabu (18/01/2023) lalu dengan genre romansa yang dibalut dengan komedi.

Can We Be Strangers disutradarai oleh Kim Yang Hee, sementara penuilisnya adalah Park Jin Ree.

Selain dibintangi oleh Kang So Ra, drama ini juga dibintangi oleh sejumlah artis lainnya seperti Jang Seung Jo dan Jo Eun Ji.

Tak hanya itu, drama ini juga dibintaangi oleh aktor dan aktris lainnya, diantaranya Jo Eun Ji, Mu Jin Sung, Jeon Bae Soo, dan Lee Jae Won.

Drama ini merupakan kembalinya Kang So Ra setelah absen selama 5 tahun sejak drama terakhirnya pada tahun 2017.

Drama "Can We Be Strangers" mengisahkan kehidupan Oh Ha Ra, seorang wanita yang merupakan seorang pengacara yang spesialis dalam masalah perceraian.

Dengan pekerjaannya itu, ia sering berada di ruang sidang dan menjadi ahli dalam hal perceraian, bahkan dijuluki sebagai Dewi Litigasi.

Meskipun ia memiliki keahlian dalam menangani kasus-kasus perceraian, Oh Ha Ra pernah memiliki suami yang juga seorang pengacara, tetapi mereka memutuskan untuk bercerai.

Setelah berpisah dari suaminya, hidupnya tetap berjalan lancar dan ia menjalankan pekerjaannya dengan baik. Namun, tiba-tiba ia terlibat dalam kasus yang melibatkan mantan suaminya.

Mereka dipaksa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kasus tersebut, namun kerjasama mereka tidak hanya melibatkan aspek profesional, tetapi juga masalah-masalah dari masa lalu mereka.

Di ruang sidang, mantan pasangan ini saling bertengkar dan saling menyalahkan atas kehancuran hubungan mereka di depan publik.

Bagaimanakah kelanjutan kisah dua pengacara ini?

Akankah mereka akhirnya bersatu kembali dan membangun hubungan baru? Saksikan kisah seru mereka dalam drama "Can We Be Strangers".