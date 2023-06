TRIBUN-MEDAN.com -HASIL Kualifikasi Euro 2024: Israel dan Prancis Menang, Andorra 1-2 Swiss, Wales 2-4 Armenia

Dua tim unggulan, timnas Inggris dan timnas Prancis, kompak melibas lawan yang lebih lemah dari mereka.

Kualifikasi Euro 2024 telah memasuki matchday ketiga.

Sebanyak 12 pertandingan dilangsungkan pada Jumat (16/6/2023) malam WIB hingga Sabtu (17/6/2023) dini hari WIB.

Dari Grup H, ada Finlandia yang bentrok dengan Slovenia di Stadion Olimpiade Helsinki.





Laga ini menjadi satu-satunya yang digelar pada Jumat (16/6/2023) malam WIB.

Hasilnya, Finlandia sukses mengatasi perlawanan Slovenia dengan skor 2-0.

Gol-gol kemenangan mereka dicetak oleh Joel Pohjanpalo (13') dan Oliver Antman (64').

Berkat kemenangan tersebut, Finlandia naik ke puncak klasemen Grup H dengan raihan enam poin.

Setelah laga tersebut, ada 11 pertandingan yang dilangsungkan pada Sabtu (17/6/2023) dini hari WIB.

Duel Gibraltar vs Prancis, Malta vs Inggris, dan Belarus vs Israel menjadi yang paling menarik perhatian.

Dimulai dari Prancis yang menyambangi markas Gibraltar di Stadion Algarve.

Kylian Mbappe dkk berhasil mengalahkan tim peringkat 201 di daftar FIFA tersebut dengan skor 3-0.

Gol-gol kemenangan Les Bleus dicetak oleh Olivier Giroud (3'), penalti Kylian Mbappe (45+3'), dan gol bunuh diri Aymen Mouelhi (78').