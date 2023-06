Hasil MotoGP Jerman 2023 - Jorge Martin Kalahkan Bagnaia si Murid Valentino Rossi Lewat Duel Sengit

TRIBUN-MEDAN.COM - Francesco Bagnaia gagal meraih kemenangan pada balapan seri ketujuh MotoGP Jerman 2023, Minggu (18/6/2023).

Sebaliknya, pebalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, berhasil meraih kemenangan fantastis pada balapan seri ketujuh MotoGP Jerman 2023.

Martin memenangi duel sengit atas Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang berlangsung selama hampir separung jalannya lomba pada balapan MotoGP Jerman yang digelar di Sachsenring, Jerman, Minggu 18 Juni 2023.

Adapun Johann Zarco melengkapi podium ketiga bagi tim Prima Pramac Racing.

Jalannya Balapan

Pembalap Red Bull KTM, Jack Miller langsung menyodok ke posisi pertama di Tikungan 1.

Tak genap sampai satu putaran, Miller langsung merosot ke urutan empat.

Francesco Bagnaia kembali mengambil alih posisinya untuk memimpin jalannya lomba dengan diikuti Jorge Martin dan Luca Marini di tempat kedua dan ketiga.

Martin mampu menyalip Bagnaia saat balapan baru berlangsung tiga putaran.

Pembalap asal Madrid, Spanyol itu langsung mencetak gap 0,5 detik di depan Bagnaia.

Nasib tak mujur dialami pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, yang harus mengakhiri lomba lebih cepat usai motornya mengeluarkan asap.

Pertarungan sengit terjadi antara Marini dan Brad Binder untuk memperebutkan tempat ketiga.

Binder akhirnya mampu menikung Marini saat lap kesembilan.

Coming in hot ????@BradBinder_33 blasts past @Luca_Marini_97 to slot into 3rd ????#GermanGP ???????? pic.twitter.com/mjzJRk9paH